Kampars: Tarifu kāpuma kompensējums ir plāksteris uz neizārstētas brūces







Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, Enerģētikas likumā un likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, uz diviem gadiem ierobežojot elektroenerģijas sadales tarifu kāpuma maksimālos apmērus. Vai šis risinājums izpilda Valsts prezidenta doto uzdevumu – atrisināt problēmu, ar kuru saskārās iedzīvotāji šī gada vasarā? Vai tā tomēr ir problēmas atlikšana uz diviem gadiem? TV24 raidījumā “Ziņu TOP” komentāru sniedz Artis Kampars, Latvijas ekonomikas ministrs (2009-2011), “Jaunās Vienotības” biedrs.

“Kas šobrīd ir noticis – tos pašus paliekošos aprēķinātos tarifus, kuri nav mainīti, ko Regulators ir atstājis tādus, kādi tie ir palikuši, šī pieauguma kompensēšana notiek uz visu mūsu pārējo nodokļu maksātāju rēķina, kurā mēs katru gadu maksāsim 50 miljonus, tāpēc, lai šo kompensētu,” norāda Kampars.

Viņaprāt, šajā gadījumā vajadzēja izmantot sistemātisku pieeju:

” “Sadales tīkla” tarifa modelis ir biezs, tas ir sarežģīts, bet, ka kāds būtu to analizējis precīzi un detalizēti – vai izdevumu sadaļā tas ir pamatots, vai tur nav kaut kas par daudz, vai tur algas nav kādam par lielu – tiešām neesmu dzirdējis. Mēs esam izdarījuši vienkāršāko. Esam paņēmuši no valsts maciņa naudiņu un tiem, kuriem it kā tas kāpums bija pārāk liels, mēs esam sadalījuši,” turpina viņš.

“Es teiktu, ka uzdevums tiešā veidā izpildīts nav. Vienkārši nokompensēt ar citu nodokļu maksātāju naudu cilvēkiem tarifu kāpumu ir tāds plāksteris uz neizārstētas brūces,” uzskata Kampars.