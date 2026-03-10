ASV brīdina par aizdomīgiem radiosignāliem no Irānas – vai tiek aktivizēti “guļošie aģenti” Rietumvalstīs? 0
Teherāna, iespējams, gatavo slepenas operācijas pret Amerikas Savienotajām Valstīm un tās sabiedrotajiem dažādās valstīs, ziņo ārvalstu mediji.
ASV izlūkdienesti ir pārtvēruši virkni šifrētu radiosakaru, kas, pēc provizoriskiem datiem, varētu būt saistīti ar Irānu. Amerikāņu varas iestādes uzskata, ka šie signāli varētu būt izmantoti, lai pārraidītu norādījumus tā sauktajiem “guļošajiem aģentiem”, kas atrodas ārpus valsts.
Par to ziņoja “ABC News”, atsaucoties uz federālu brīdinājumu, kas nosūtīts tiesībaizsardzību iestādēm.
Dokumentā teikts, ka eksperti ir reģistrējuši neparastas pārraides, domājams, Irānas izcelsmes, kas izplatītas caur vairākām valstīm. Analītiķi lēš, ka signāli parādījās neilgi pēc Irānas augstākā līdera Ali Hameneji slepkavības.
Viņš tika nogalināts 28. februārī Izraēlas uzbrukumā, izraisot nopietnu politisku un militāru nestabilitāti reģionā.
Ziņojumi bija stipri šifrēti, un tiek uzskatīts, ka tie bija paredzēti ierobežotam adresātu skaitam.
Eksperti uzskata, ka šādus ziņojumus varētu izmantot, lai sazinātos ar iepriekš izveidotu aģentu tīklu, kas atrodas ārzemēs un ilgstoši paliek neaktīvi.
Pārtvertie signāli ir unikāli to pārraides metodē.
Neskatoties uz to, dokumentā uzsvērts, ka pašlaik nav apstiprinājuma par tiešiem draudiem konkrētiem reģioniem. Tomēr ASV tiesībaizsardzību iestādēm ieteicams pastiprināt aizdomīgu signālu aktivitātes uzraudzību.