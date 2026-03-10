Irāna sola atvērt Hormuza šaurumu jebkurai Eiropas vai arābu valstij, kas pakļausies viņu izvirzītajam nosacījumam 0
Irānas Revolucionārās gvardes korpuss paziņojis, ka jebkura arābu vai Eiropas valsts, kas izraidīs Izraēlas un ASV vēstniekus no savas teritorijas, sākot ar otrdienu, 10. martu, pretī saņems neierobežotu atļauju pārvietoties caur Hormuza šaurumu, ziņo CNN.
Medijs, atsaucoties uz Irānas valsts raidorganizācijas IRIB informāciju, vēsta, ka Irāna paziņojusi, ka šīm valstīm būs “pilnas tiesības un brīvība” izmantot tranzītu pa šo stratēģisko ūdensceļu, ja tās pārtrauks diplomātiskās attiecības gan ar Izraēlu, gan ar ASV.
“Gandrīz piektā daļa pasaules naftas piegāžu tiek transportēta caur šo šauro, 21 jūdzi plato ūdens artēriju, kas šobrīd ir kritiski svarīgs un augsta riska sastrēguma punkts pasaules tirgiem,” teikts rakstā.
Izdevums tiek uzsvērts, ka ASV un Izraēlas karš ar Irānu izraisījis naftas cenu kāpumu divu galveno iemeslu dēļ: gandrīz pilnīga Hormuza šauruma slēgšana un naftas ieguves palēnināšanās Tuvajos Austrumos.
Iepriekš ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja par dažu sankciju atcelšanu, lai samazinātu naftas cenas pasaulē. Baltā nama vadītājs norādīja, ka šis lēmums būs spēkā, līdz situācija naftas tirgū stabilizēsies. Vienlaikus Tramps neizslēdza, ka pēc tam sankcijas varētu arī neatjaunot.
ASV prezidents arī paziņoja, ka nepieciešamības gadījumā ASV Jūras spēki kopā ar partneriem ir gatavi pavadīt naftas tankkuģus caur šaurumu.