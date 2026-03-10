Inflācija, iespējams, atstās nopietnu nospiedumu mūsu maciņos! Ekonomists skaidro, kādā gadījumā tas notiks 0
Edgars Čerkovskis, ekonomists, EKA Maģistru programmas direktors, TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidro, kā konflikts Tuvajos Austrumos var ietekmēt Latvijas ekonomiku.
E. Čerkovskis skaidro, ka konfliktam Tuvajos Austrumos ir netieša ietekme uz Latvijas ekonomiku. “Šī netiešā ietekme varētu būt diezgan nopietna, ja mēs runājam tieši par globāliem procesiem, kas skars Eiropas Savienību,” stāsta ekonomists.
Viņš norāda, ka ja šādi konflikts attīstīsies divas līdz četras nedēļas, tad izteiktu ietekmi uz Latvijas ekonomiku mēs nejutīsim. Tomēr, ja konflikts ieilgs, caur naftas cenām mēs izjutīsim inflāciju. “Šī inflācija varētu būt diezgan jūtama mūsu maciņos,” informē eksperts.
Kas vēl sakāms ekonomistam, skaties video!