“Man ir neomulīgi…” Sindija Bokāne atklāj, ka ir tikusi apkrāpta 0
Gatavojoties dzīvesvietas maiņai, televīzijas šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Sindija Bokāne un Niks Endziņš nodarbojās ar iedzīves šķirošanu. Starp personīgajām lietām Sindija uzgāja īpašam gadījumam pietaupītu "Moët" zīmola dzērienu, ko plānoja ņemt līdzi uz jauno mājvietu. Tomēr, paņemot iepakojumu, kļuva skaidrs, ka tā saturs ir mainījies.
"Bet nav korķa… Kā var nebūt korķa?" neizpratnē bija Sindija. Lai gan Niks pieļāva iespēju, ka pudele varētu būt patvaļīgi atsprāgusi, rūpīgāka apskate liecināja par ko citu – korķis bija vienkārši izgaisis.
Pārbaudot pudeles saturu, Niks tūlītēji paziņoja: "Tas nesmaržo pēc "Moët"!" Kamēr Sindija prātoja, vai šampanietis nav sabojājies ilgstošas stāvēšanas dēļ, pāra aizdomas vērsās pret kādu paziņu, kuram abi iepriekš bija snieguši pajumti. Lai gan Sindija atminējās, ka dzēriens sākotnēji atradās viņas iepriekšējā dzīvesvietā Ķengaragā, Niks norādīja, ka minētais "draugs" ir uzturējies arī tur.
Sieviete uzsvēra, ka, par spīti pārvākšanās juceklim, pudele nevarēja pati no sevis atvērties, turklāt viņa to personīgi bija novietojusi drošā vietā. Niks, noliedzot savu saistību ar notikušo, skaidroja, ka viņš būtu slepus nopircis jaunu pudeli, ja būtu to iztukšojis. "Tu zini, uz ko man krīt aizdomas?" viņš retoriski vaicāja, pirms ielēja šķidrumu glāzē, lai pārliecinātos par aizdomām. Izrādījās, ka dārgā dzēriena vietā ir duļķains, smakojošs ūdens. "Smird pēc kaut kādiem vēmekļiem!" sašutis iesaucās Niks, secinot, ka ciemiņš ir ne vien izdzēris alkoholu, bet arī nekaunīgi aizstājis to ar pretīgu šķidrumu.
Sindija jutās pilnīgā šokā: "Goda vārds, man nav ko teikt – es pat nevaru iedomāties izskaidrojumu." Niks, lai arī atteicās publiski atklāt visas detaļas, neslēpa sarūgtinājumu par palīdzēšanu cilvēkam, kurš uzticību atmaksājis ar nekārtību un zādzību.
Niks notikušajā vainoja savu pārlieku lielo izpalīdzību: "Tā ir mana vaina, tāpēc ka man ir laba sirds un es tam cilvēkam palīdzēju." Noslēgumā Sindija atzina, ka visvairāk sāp tieši gļēvā rīcība un mēģinājums nodarīto noslēpt. "Atstāt kā cūkai vienkārši to pudeli. Man patiešām nav ko teikt – es esmu tik dusmīga," viņa rezumēja, uzsverot nepatīkamo sajūtu, ko rada apziņa, ka kāds bez atļaujas aiztiek viņas mantas.
