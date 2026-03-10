Reinika jaunais izskats pārsteidz fanus! Dziedātājs noslēpumaini izsakās par savu frizūru 0
LA.LV jau vēstīja par dziedātāja un televīzijas šovu vadītāja Laura Reinika krāšņo koncertu VEF Kultūras pilī un neaizmirstamo atmosfēru, atklājot savu Latvijas koncerttūri “100% Lauris Reiniks”. Ne mazums vien viņa talanta cienītāji pamanījuši mūziķa vizuālās pārmaiņas.
“Esmu labi savācies. Biju ceļojumā gan Puertoriko, gan Amerikā, kur daudz staigāju pa kalniem. Uz sporta zāli neeju, bet jau krietnu laiku ievēroju intervālo badošanos -17 stundas diennaktī neēdu,” atklāj dziedātājs.
Viņš uzsver, ka pēc 40 gadu vecuma ļoti jādomā līdzi pie sava izskata, bet, kā norāda Reiniks – ar kustībām viņam nav nekādu problēmu.
Vai arī Reinika galvas rota piedzīvojusi pārmaiņas? Neviens vien izteicis minējumus, ka dziedātāji mati kļuvuši biezāki.
“Ir dažādas metodes, kā tie, kuriem vairs neaug mati, panāk to augšanu. Kam šis jautājums ir aktuāls, paši var iegūglēt. Internets pateiks, ko darīt,” pauda dziedātājs. Tomēr plašāk šo jautājumu viņš gan nekomentēja.
