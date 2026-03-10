“Rimi” no tirdzniecības atsauc produktu! Ja tas ir tavā ledusskapī – atgriez to veikalā 0
Tirdzniecības tīkls “Rimi” aicina pircējus pievērst uzmanību nesen iegādātam piena produktam un nepieciešamības gadījumā to atgriezt veikalā.
Uzņēmums informē, ka no tirdzniecības atsaukts noteiktu partiju svaigpiens iespējamā mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ.
Atsaukums attiecas uz SIA Zemturu piens ražoto produktu “Svaigpiens Zemturi 3,6%” divos iepakojuma tilpumos – 1,5 litru un 0,75 litru. Pircēji, kuri iegādājušies šos produktus ar konkrētiem derīguma termiņiem, aicināti preci nogādāt atpakaļ jebkurā “Rimi” veikalā.
Atsauktie produkti
Svaigpiens Zemturi 3,6% – 1,5 l
EAN kods: 4751013220218
Derīguma termiņš: 09.03.2026., 10.03.2026., 11.03.2026.
Svaigpiens Zemturi 3,6% – 0,75 l
EAN kods: 4751013220188
Derīguma termiņš: 09.03.2026., 10.03.2026., 11.03.2026.
Preces atgriešana
Ja esat iegādājies minēto produktu ar norādītajiem derīguma termiņiem, veikalu tīkls aicina to atgriezt tuvākajā “Rimi” veikalā līdz 23. martam. Pircējiem jāuzrāda pirkuma čeks. Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība.
Papildu informāciju iespējams saņemt, zvanot uz Rimi bezmaksas klientu tālruni 8000 0180. Uzņēmums atvainojas pircējiem par sagādātajām neērtībām.