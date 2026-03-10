“Slimu, bēdīgu un depresīvu cilvēku mums ir šausmīgi daudz!” Timrots atklāj, kam jānotiek, lai ļaudis negribētu dabūt galu, braucot ar mašīnu 0
Pauls Timrots, producents, režisors, TV24 raidījumā “Preses klubs” dalās viedoklī par to, kāpēc Latvijā ir tik daudz ceļu satiksmes negadījumu.
P. Timrots, komentējot statistiku par avārijām aizvadītajā ziemā, vērš uzmanību uz cilvēkiem, kuriem ir grūtāk būt priecīgiem un mierīgiem: “Slimu, bēdīgu un depresīvu cilvēku mums ir šausmīgi daudz. Viņi arī vienā brīdī noraujas un iemauc fūrei purnā. Tur neko darīt,” teic P. Timrots. Viņš uzsver, ka mums ies labāk tad, kad mēs dzīvosim labāk.
“Satiksmes drošībā mēs nevaram nekādus brīnumus gaidīt, kamēr mums ir šāds dzīves līmenis,” teic eksperts, piebilstot, ka uzlabojoties dzīves līmenim, mēs negribēsim dabūt galu, braucot ar mašīnu.
