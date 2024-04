Atbild deputāti: Kādus taupības pasākumus, ekonomiskajai situācijai pasliktinoties, jūs uzskatāt par pieļaujamiem? Ieteikt







TV24 aptaujāja 14. Saeimas deputātus, uzdodot jautājumu: kādus taupības pasākumus, ekonomiskajai situācijai pasliktinoties, jūs uzskatāt par pieļaujamiem?

Deputāts Juris Jakovins (ZZS): “Es domāju ļoti daudzi ir šie pasākumi. Piemēram, paņemsim vienu lietu – darbs ar klaida latviešiem. Sešās ministrijās ir nodaļas, kuras ar šo jautājumu nodarbojas. Domājat, ka tas ir baigi loģiski? Nauda tiek sadalīta sešās daļās. Manā prātām tai ir jābūt vienā vietā. Labi, tur pat tie štati varētu palielināties, bet kopumā no sešām tā samazinātos. Līdz ar to ietaupītos nauda, varētu koncentrētāk un labāk izdarīt visu šo darbu. Tas ir viens no piemēriem. Varētu nosaukt daudzus, bet es nesaukšu, jo visi ļoti apvainosies uz mani, jo diemžēl daudziem darbs jāzaudē būs.”

Deputāts Edmunds Zivtiņš (LPV): “Pirmais solis ir samazināt ierēdņu skaitu vismaz par 30%. Kas ir būtiski, manā skatījumā ir jāsamazina vesela virkne nodokļu. Ir jāpalīdz uzņēmējiem attīstīties, jāpiesaista investīcijas. Iekšēji mums ir jāatbrīvo rokas uzņēmējiem, lai viņi sāktu pelnīt naudu, lai tā atnāktu budžetā atpakaļ.”

Deputāte Alīna Gendele (JV): “Manuprāt, tad ir jāskatās noteikti ministriju budžetus, no kā tur varētu atteikties. Bet jebkurā gadījumā tas nedrīkstētu skart mūsu iedzīvotājus.”

Deputāts Raimonds Bergmanis (AS): “Katrs izlemj pēc saviem ieskatiem, kas ir svarīgāks. Viens taupa uz ēdienu, viens uz drēbēm, cits uz kaut kā cita.”

Deputāts Ervins Labanovskis (PRO): “Taupības pasākumi sākumā ir tādi, no kuriem mēs varam atteikties un kuri neskar, piemēram, pakalpojumus cilvēkiem vai viņiem kaut kādas dārdzības veicināšanu.”

Deputāts Edvīns Šnore (NA): “Es domāju, ka var taupīt uz visām tām lietām, par kurām mēs pēdējā laikā esam dzirdējuši no bijušā premjera Krišjāņa Kariņa, ka vajag rezidenti, lidojumus un visas šīs lietas, kas pēc būtības jau tagad attiecīgā apjomā ir nodrošinātas. Tur nekādu luksusu nevajag. Vārdsakot, uz visām šīm te lepnajām reprezentācijas lietām.”