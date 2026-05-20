Nīderlandes premjerministrs Marks Rite
Foto – AFP/LETA

"Atbilde būs graujoša!" NATO ģenerālsekretārs Rute brīdina Krieviju par kodolieroču izmantošanas sekām

21:36, 20. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

NATO ģenerālsekretārs Marks Rute paziņojis, ka alianse rūpīgi seko Krievijas un Baltkrievijas kopīgajām kodolmācībām, vienlaikus uzsverot, ka jebkāda kodolieroču izmantošana pret Ukrainu Krievijai radītu smagas sekas, vēsta “Unian”.

Par to viņš runāja preses konferencē Briselē pirms NATO dalībvalstu ārlietu ministru sanāksmes Zviedrijā.

Atbildot uz jautājumu, vai viņš pieļauj iespēju, ka Krievija kara laikā pret Ukrainu varētu izmantot kodolieročus, Rute sniedza skaidru brīdinājumu.

“Viņi zina, ka, ja tas notiks, atbilde būs graujoša,” uzsvēra NATO ģenerālsekretārs.

Vienlaikus viņš norādīja, ka NATO uzmanīgi vēro Krievijas un Baltkrievijas kopīgās militārās aktivitātes.

“Mēs sekojam līdzi tam, kas notiek,” piebilda Rute.

Jau iepriekš ziņots, ka no 19. līdz 21. maijam notiek Krievijas un Baltkrievijas kopīgās mācības par kodolspēku sagatavošanu un pielietošanu agresijas draudu apstākļos. Tajās iesaistīti vairāk nekā 64 tūkstoši karavīru un vairāk nekā 7800 tehnikas vienību.

Mācībās piedalās Krievijas Stratēģiskie raķešu spēki, kā arī Klusā okeāna un Ziemeļu flote. Tiek ziņots arī par aptuveni 200 raķešu iekārtu izmantošanu.

Tikmēr Baltkrievijā paziņots, ka valsts armija kopā ar Krievijas militārajiem spēkiem sākusi izstrādāt kodolieroču triecienu scenārijus.

