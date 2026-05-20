Ilustratīvs attēls.
Foto: Zane Bitere/LETA

FOTO. “Kas tas īsti ir?” Sociālajos tīklos iedzīvotāju uzmanību izpelnās neparasts skats Rīgas ielās 0

21:13, 20. maijs 2026
Sociālajos tīklos uzmanību izpelnījies kāds neparasts skats Rīgas ielās. Vietnē “Threads” Renāte publicējusi fotoattēlu ar vīrieti, kurš uz muguras nes ierīci ar kameru sistēmu, pievienojot īsu jautājumu: “Kas tas ir?”

Ieraksts ātri piesaistīja cilvēku uzmanību, un komentāros daudzi steidza skaidrot, ka, visticamāk, tas ir “Google Street View” operators. Tieši šādas ierīces tiek izmantotas vietās, kur automašīnām ir grūtāk piekļūt vai kur nepieciešams detalizētāk iemūžināt apkārtni.

Komentētāji norādīja, ka līdzīgas ierīces reizēm iespējams pamanīt arī “Google Street View” attēlu atspulgos vai fotogrāfijās no dažādām pasaules vietām. Daži atzina, ka dzīvē šādu aprīkojumu redz pirmo reizi, tāpēc sākotnēji nav sapratuši, kas tas īsti ir.

Fotogrāfijā redzamais aprīkojums atgādina speciālu mugursomas sistēmu ar vairākām kamerām, kas vienlaikus filmē apkārtni 360 grādu leņķī. Šādu tehnoloģiju izmanto, lai veidotu digitālās kartes un virtuālās pastaigas ielās, parkos vai citās vietās, kur vēlāk attēli nonāk “Google Maps” platformā.

“Google Street View” funkcija ļauj cilvēkiem visā pasaulē virtuāli apskatīt pilsētu ielas, ēkas un dažādas publiskas vietas, neizejot no mājām. Lai iegūtu šādus attēlus, uzņēmums izmanto ne tikai automašīnas ar kamerām, bet arī īpašus operatorus, kuri ar šādu aprīkojumu pārvietojas vietās, kur auto nevar piebraukt, piemēram, parkos, šaurās ieliņās vai gājēju zonās.

Daļa sociālo tīklu lietotāju arī jokoja, ka sākumā domājuši par kādu neparastu robotu vai modernu drošības ierīci. Citi savukārt rakstīja, ka šādi operatori pēdējos gados manīti arvien biežāk dažādās Eiropas pilsētās.

ikdienā cilvēki bieži izmanto “Google Maps” un “Street View”, pat neaizdomājoties, kā šādi attēli patiesībā tiek uzņemti. Tāpēc iespēja dzīvē ieraudzīt cilvēku ar šādu kameru sistēmu daudziem šķiet gana neparasta un interesanta.

