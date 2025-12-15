Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Ātri pagatavojami, bet garšīgi! Spinātu un sarkanās paprikas salāti 0

23:07, 15. decembris 2025
Receptes

Autore: Lelde Jaudzema / Praktiskais Latvietis

Paprika ir viena no populārākajām dārzeņu kultūrām, ko izmanto visā pasaulē. Sarkanajai paprikai ir vissaldākā garša, dzeltenajai vidēji salda, bet zaļajai paprikai neitrālāka garša ar nelielu rūgtumiņu.

Sastāvdaļas

170 g jauno spinātu
1 sarkanā paprika
120 g Parmas siera
60 ml olīveļļas
60 ml rīsu etiķa

Pagatavošana

Paprikai izņem sēklotni, sagriež mazos gabaliņos. Sieru sarīvē uz smalkas rīves. Lielā bļodā sajauc spinātus, sarkano papriku un Parmas sieru.

Mazā bļodiņā sajauc olīveļļu un rīsu etiķi, pārlej dārzeņiem, rūpīgi samaisa un pasniedz.

Der zināt!

Paprika ir ļoti veselīgs dārzenis. To lietojot uzturā, organismu var bagātināt ar dažādiem vitamīniem un minerālvielām. Paprika ir īpaši bagāta ar C vitamīnu, kas stiprina imūnsistēmu un uzlabo ādas veselību.

Sarkanā paprika ir bagāta ar beta-karotīnu (A vitamīns), tas darbojas kā spēcīgs antioksidants, jo aizsargā šūnas no bojājumiem.

Paprikā ir maz kaloriju (20–30 kcal 100 gramos), tāpēc šis dārzenis ir lieliska izvēle, ja domājat par veselīgu svaru. Īpaši bagāts ar šķiedrvielām, kas uzlabo gremošanu.

Šie dārzeņi bagāti arī ar magniju, kas atbalsta muskuļu un nervu sistēmas darbību, un tikpat svarīgo kāliju, kas svarīgs sirds veselībai.

Ar savām patīkamajām garšas niansēm ir lielisks sabiedrotais virtuvē.

