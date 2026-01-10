Medijs: Četri vienkārši soļi, un Grenlande var piederēt Trampam “pusstundas vai mazāk laikā” 0
ASV prezidents Donalds Tramps vēlas, lai Grenlande kļūtu par Amerikas Savienoto Valstu teritoriju, taču, kā zināms, sala jau pieder Dānijai, un salas iedzīvotāji pārsvarā nevēlas būt daļa no ASV, tā, atsaucoties uz izdevumu Politico, raksta Unian.
Gandrīz tūlīt pēc stāšanās amatā Trampa administrācija jau sāka runāt par Grenlandes neatkarību, kas ļautu tai slēgt darījumus ar ASV, taču šobrīd tam nepieciešama Kopenhāgenas piekrišana.
“Lai iegūtu neatkarību, grenlandiešiem ir jāpiedalās referendumā un pēc tam jāpanāk vienošanās, kas jāapstiprina gan Nūkai, gan Kopenhāgenai. 2025. gada sabiedriskās domas aptaujā 56% grenlandiešu atzina, ka balsos par neatkarību, savukārt 28% – pret,” atgādina publikācija.
1. solis: ietekmes kampaņa par Grenlandes neatkarību
Dānijas mediji ziņo, ka ar Trampu saistītie amerikāņi Grenlandē veikuši slepenas ietekmes operācijas, un Dānijas Drošības un izlūkošanas dienests brīdinājis, ka teritorija “ir dažādu ietekmes kampaņu mērķis”.
Digitālās politikas eksperts Fēlikss Kartē to salīdzina ar Maskavas taktiku ietekmēt politiskos rezultātus tādās valstīs kā Moldova, Rumānija un Ukraina: “Krievija apvieno bezsaistes un tiešsaistes taktiku. Uz vietas tā sadarbojas ar līdzīgi domājošām partijām, diasporas tīkliem vai prokrieviskiem oligarhiem un maksā cilvēkiem par dalību antieiropeiskos vai antiamerikāniska rakstura protestos.”
Tāpat propaganda veido lielus viltus kontu un pseido-plašsaziņas līdzekļu tīklus, lai pastiprinātu darbības tiešsaistē un reklamētu savējos kandidātus. Visa mērķis bieži vien nav pārliecināt vēlētājus, ka prokrieviskais variants ir labāks, bet gan padarīt to lielāku, skaļāku un populārāku, radot neizbēgamības sajūtu.
ASV administrācija, visticamāk, izmantos līdzīgas metodes, norādījis Trampa vietnieks Stīvens Millers: “Neviens necīnīsies ar ASV par Grenlandes nākotni.”
Arī ASV viceprezidents Dž. D. Venss vizītes laikā salā paziņoja: “Grenlandes iedzīvotāji saņems pašnoteikšanās tiesības. Mēs ceram, ka viņi izvēlēsies partnerību ar Amerikas Savienotajām Valstīm, jo mēs esam vienīgā valsts uz Zemes, kas respektēs viņu suverenitāti un drošību.”