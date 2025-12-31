TESTS. Vai tava otra pusīte tevi mīl? Ja baidies uzspiest uz šī testa, tā jau ir slikta zīme… 0
Šajā testā nav pareizo atbilžu – tas ir veids, kā paraudzīties uz sevi no malas un saprast, kā jūties pašreizējās attiecībās. Atbildi atklāti un nedomā par to, ko vajadzētu atbildēt!
Un atceries – testa rezultāts nav spriedums. Tas ir iespējams signāls tam, ko tu klusībā jau nojaut.
Kā tava otra pusīte reaģē, kad tu esi priecīgs/a?
1 no 11