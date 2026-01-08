Ginta Zilbaloža dzīvē īpašs notikums – filmas “Straume” fani sajūsmā 0
Gints Zilbalodis, kurš ir vairāk nekā 80 godalgas saņēmušās animācijas filmas “Straume” režisors, savos sociālajos tīklos publicējis īpašu vēsti – viņš kļuvis par saimnieku kaķim, kuram dots ļoti simbolisks vārds.
“Man ir kaķis. Viņu sauc Kino,” tā, publicējot video fragmentu ar pelēkas krāsas kaķēnu platformās “X” un “Instagram”, paziņoja oskarotās animācijas filmas režisors.
Cilvēki ar sajūsmu reaģējuši uz jaunumiem! Komentāros lasāmas vēlmes pēc jaunas filmas, kāds cits atkal raksta, ka Kino ir “Straumes” bērniņš. Vēl kāds izteicās, ka tagad jāveido filma, kur abi galvenie varoņi būs Straume un Kino.
I got a cat. His name is Kino. pic.twitter.com/PxxWYFVgoY
— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) January 8, 2026
Kā zināms, talantīgais latviešu režisors iedvesmu galvenajam varonim animācijas filmā “Straume” smēlās no saviem bērnības kaķiem – Žozefīnes un viņas dēla Oigara.
Decembra sākumā tika izpārdota animācijas filmai “Straume” veltītā sudraba kolekcijas monēta. Pēdējos gados tā bija populārākā monēta, kas skaidrojams ar lielu interesi arī no ārzemēm. Monētas priekšpusē jeb aversā attēlots animācijas filmas “Straume” galvenais varonis – tumšpelēks kaķis ar lielām dzeltenām acīm. Lejasdaļā gar monētas malu pa kreisi puslokā izvietots uzraksts angļu valodā “Flow”, pa labi – “Straume”. Savukārt monētas reversā redzami pārējie animācijas filmas “Straume” varoņi – suns, kaķis, kapibara, lemurs un putns.
Animācijas filma “Straume” jeb “Flow” ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā Losandželosā ieguva Latvijas vēsturē pirmo “Oskaru”, uzvarot kategorijā “Labākā pilnmetrāžas animācijas filma”. “Straume” bija nominēta arī kategorijā “Labākā ārvalstu filma”.