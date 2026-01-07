“Tas man sāp visvairāk…” Lelde Dreimane plašāk komentē atlaišanu no teātra un Jura Žagara nepatīkamo attieksmi 30
Vakar daudzus Latvijā pārsteidza Leldes Dreimanes atklātais stāsts par to, ka Dailes teātris ar viņu un vēl vairākām aktrisēm izbeidz darba tiesiskās attiecības.
Šodien šo notikumu komentēja arī Dailes teātra pārstāvji, atklājot jau konkrētus atbrīvoto darbinieku vārdus un plašāk skaidrojot situāciju.
Lai uzzinātu vairāk par aktrises Leldes Dreimanes noskaņojumu un tālākajiem plāniem, uz sarunu ar viņu devās raidījums “TV24 Svarīgais 3 minūtēs”.
Lelde sākumā skaidro juridisko pusi: “Es sazvanījos ar juristu, es nosūtīju viņam dokumentu, kuru man piespiedu kārtā nācās parakstīt. Šis bija dokuments, ka Dailes teātrim ir nolūki pārtraukt darba tiesiskās attiecības. Jurists šobrīd šo dokumentu izvērtē, un tad mēs skatīsimies, cik tas godīgi un pareizi, caurspīdīgi un vai tā vispār drīkst darīt.”
Jautāta, vai iepriekš nojautusi, ka varētu notikt šāda situācija, Lelde atbild, ka teātrī ik pa laikam notiek aktieru sapulces, kurā tiek runāts par aktuākajiem jautājumiem. 2025. gada sākumā nekas slikts vēl neesot bijis jaušams, viss esot bijis ļoti, ļoti labi, ticis pausts, ka ar finansēm viss ir kārtībā. Taču, rudenī uzsākot jauno sezonu, bijusi sajūta, ka viss nav tik iepriecinoši vairs.
Viņa spriež, ka, iespējams, dažās izrādēs tikuši ieguldīti ļoti lieli līdzekļi, kas nav atmaksājušies.
Lelde norāda, ka par citiem kolēģiem daudz neko nezina un neatklās, taču kopumā darba attiecības tiekot izbeigtas ar 4 aktieriem, no kuriem 3 ir Dailes teātra leģendas, tāpēc viņa esot par šādu lēmumu ļoti izbrīnīta. Te gan jāpiebilst, ka Dailes teātra vadība TV24 jau ir nosaukusi arī šo leģendu vārdus – Olga Dreģe, Lidija Pupure un Mirdza Martinsone.
“Man visvairāk sāp tas, ar kādu nievājošu attieksmi izturās pret cilvēkiem, kas šo teātri ir būvējuši gadu desmitiem. Man sāp šis cieņas trūkums pret cilvēkiem, kuri ir atstājuši savu veselību, savu talantu, savu dzīvi šim darbam. Man sāp, ka leģendāri aktieri tiek uzskatīti par aizvietojamām iedaļām Excel tabulā. Tas man sāp,” atklāta ir Lelde.
Uz jautājumu, vai Lelde zina, kā tālāk rīkosies pārējie atbrīvotie aktieri, Lelde atbild, ka šādas informācijas viņai neesot, taču, visticamāk, tikšot izvēlēts klusais ceļš, jo arī viņai esot tikušas piedāvātas divas iespējas – klusā vai skaļā.
TV24 žurnāliste jautā arī par to, vai teātra vadītājs Juris Žagars būtu varējis šo ziņu pasniegt saprotošāk, vai tas kaut ko mainītu Leldes sajūtās un mazinātu sāpes? Lelde saka: “Sāp jebkurā gadījumā, protams, jo Žagara kungs nav tas cilvēks, kurš mani pieņēma strādāt Dailes teātrī. Kad es atnācu strādāt uz Dailes teātri, Juris Žagars bija tieši tāds pats aktieris kā es. Viss ir kārtībā. Laiki mainās. Ar to jau nav problēmu. Situācija ir par to, kā tas tiek paziņots, ar kādu attieksmi tas tiek darīts un cik maz empātijas tajā ir. Jā, diezgan liels jautājums arī par ētiku tajā visā.”