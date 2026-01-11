Foto: LETA

Tehniskās apskates laikā notiek dīvainas lietas – fenomens, par kuru neviens skaļi nerunā 0

7:19, 11. janvāris 2026
Ir kāds pavisam īpašs stress, kas iestājas brīdī, kad ar automašīnu iebrauc Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) teritorijā. Mašīna, ar kuru ikdienā brauc gadiem, pēkšņi kļūst tik sveša. CSDD darbinieks mierīgā balsī saka: “Lūdzu, ieslēdziet tuvās gaismas… tagad tālās… miglas lukturus…” Bet tavā galvā ir pilnīgs tukšums.

Rokas kustas automātiski, bet pirksti spiež nepareizos slēdžus. Miglas lukturu vietā ieslēdz logu tīrītājus, radio pēkšņi sāk skanēt skaļāk, bet īstais slēdzis šķiet ir pazudis uz visiem laikiem. Un, jo vairāk centies atcerēties, kur kas atrodas, jo lielāks kļūst melnais caurums tavā galvā.

Bet atvieglojums rodas brīdī, kad saproti – arī citiem gadās tieši tāpat. Arī citi pēkšņi aizmirst, kurā pusē ir degvielas bāka, kā ieslēgt gaismas vai kā regulēt spoguļus.

Tie mazie, nedaudz mulsinošie, bet ļoti cilvēcīgie tukšie, melnie caurumi, notiek ar mums visiem. Un forši, ka cilvēki ar to dalās. Jo sajūta, ka neesam vieni savos pārdzīvojumos, ļoti silda.

Sociālajā tīklā “Threads” lasāma sirsnīga diskusija tieši par šo tēmu – prāta aptumsu brīdī, kad esi ieradies iziet apskati CSDD.

Par lielu izbrīnu daudzām dāmām – melna bilde gadās pat kungiem. Pat vispieredzējušākais autovadītājs uz mirkli var apmulst. Un tas ir pilnīgi normāli. Ja arī tev kādreiz tehniskās apskates laikā ir bijis brīdis, kad galvā iestājas pilnīgs tukšums, zini – tu noteikti neesi viens.

Lūk, pieredzes stāstu apkopojums, kā cilvēkiem ir gadījies!

Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”

Vai tev CSDD tehniskās apskates laikā kādreiz ir bijusi “melna bilde”?

  • Jā, regulāri – katru reizi ir stress
  • Jā, vismaz vienu reizi noteikti
  • Gandrīz, bet kaut kā izdevās savākties
  • Nē, man tehniskā apskate stresu nerada

