Sevis noliegšana, iekšējās sāpes vai pārlieku liela atbildība? Tavs dzimšanas datums atklāj, no kuras problēmas tu beidzot varēsi atbrīvoties 2026. gadā 0
Mēs visi sevī nēsājam brūces, kas veido mūsu personības ilgi pirms esam iemācījušies tās nosaukt. Tās ne vienmēr ir acīmredzamas traumas – visbiežāk tās izpaužas kā personības iezīmes, ierastas reakcijas un veidi, kā aizsargāties no pasaules. Šīs brūces mīt mūsu nervu sistēmā, attiecībās un veidā, kā uztveram sevi un citus. Ne tāpēc, ka ar mums kaut kas “nav kārtībā”, bet gan tāpēc, ka tas kādreiz bija drošākais veids, kā izdzīvot.
Dziedināšana nekad nenotiek vienas nakts laikā. Tai ir savs ritms. Mēs pieskaramies dziļākajām iekšējām tēmām tikai tad, kad mūsu dvēsele zina – esam gatavi. Kad sienas, ko gadiem ilgi esam cēluši ap sāpēm, sāk plaisāt nevis, lai mūs iznīcinātu, bet lai ielaistu gaismu.
Astroloģijā dzimšanas dienai piemīt īpaša vibrācija. Tajā ir iekodētas ne tikai dzīves mācības, bet arī sāpes, kuras esam ieradušies pārveidot. Zemāk redzama iekšējā brūce, ar kuru tu būsi gatavs saskarties jaunajā gadā – ne jau lai to pārdzīvotu vēlreiz, bet lai beidzot atbrīvotu sevi.