“Tā nebija sadzīviska kļūda!” Advokāts komentē sprādzienu Bauskas ielā un norāda – sodi par gāzes zagšanu ir ļoti bargi 0
Sanija Bērziņa

Sanija Bērziņa
Mājas Manas tiesības

Lai arī nesenais gāzes sprādziens Torņakalnā nebija rets gadījums – gāzes sprādzieni Latvijā notiek ik pa laikam – tādas traģēdijas, kas ietekmē tik daudz cilvēku gan nenotiek bieži. Kā zināms, šajā gadījumā necieta tikai viens dzīvoklis vai viena ģimene – cieta visi ēkas iedzīvotāji, jo vienā acumirklī tie palika bez mājām.

Kokteilis
Šo četru zodiaka zīmju dzīvēs sākas “melnā svītra” – tās jau sāk saskarties ar nopietniem dzīves pavērsieniem
Medijs: Četri vienkārši soļi, un Grenlande var piederēt Trampam “pusstundas vai mazāk laikā”
FOTO. “Lūk, šādas personības maina likteņus!” Sērojošā sieva un daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki atvadās no Imanta Freiberga
Lasīt citas ziņas

Šis gadījums aktualizējis vairākas tēmas. Piemēram, vientuļi pensionāri, gāzes izmantošana un nekustamā īpašuma apdrošināšana. Jaunākā informācija liecina, ka iespējamā vainīgā persona gāzi bija zagusi vien plītij. Lai arī sabiedrībā dzirdēti viedokļi, kas attaisno gāzes zagšanu, jo iespējamā vainīgā persona bijis pensionārs un viņam ir jāēd, ir jāsaprot, ka šādi pārkāpumi tiek uztverti ļoti nopietni.

Latviešu mediji arī vēstījuši par Bauskas ielas nama apdrošinātāju izmaksātajām summām. Tiem, kuru dzīvokļi bija apdrošināti, atlīdzība pienākas, bet kā ir ar tiem, kuriem mājokļa apdrošināšanas nebija? Šie cilvēki paliek bešā vai arī viņiem kaut kas pienākas?

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps pārrēķinājās? Investori nav naski posties apgūt Venecuēlas naftas laukus
Mājas
Kurš ir veselāks un gudrāks – jauktenis vai tīršķirnes suns; atbild eksperti
FOTO. VIDEO. “Tas nav normāli!” Rozā debesis virs Lielbritānijas raisa paniku iedzīvotājos

Lai noskaidrotu, kas šādos gadījumos pienākas iedzīvotājiem, kuriem nav apdrošināšanas, un kādi sodi pienākas par gāzes zagšanu, jautāju zvērinātam advokātam Jānim Dzanuškānam.

Tā nebija sadzīviska kļūda, bet gan paaugstinātas bīstamības rīcība

Dzanuškāns skaidro, ka šādās situācijās faktiski tiek runāts par rupju publiskās drošības noteikumu pārkāpumu, ko tiesību sistēma vērtē kā paaugstinātas bīstamības rīcību – tā nav sadzīviska kļūda, bet apzināta iejaukšanās infrastruktūrā, kuras droša darbība ir tieši saistīta ar cilvēku dzīvību.

Runājot par iedzīvotājiem, kuru dzīvokļi ir bojāti vai iznīcināti nelikumīgu darbību rezultātā un kuriem nav bijusi mājokļa apdrošināšana, ir svarīgi uzreiz pateikt – apdrošināšanas neesamība neatņem tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu.

Ja izmeklēšanā tiek konstatēts, ka sprādziens (kā tas noticis konkrētajā gadījumā) noticis prettiesiskas rīcības rezultātā, cietušajiem ir tiesības civilprocesa kārtībā prasīt pilnu mantisko zaudējumu atlīdzināšanu no vainīgās personas.

Tajā pašā laikā jāņem vērā vairāki būtiski apstākļi – vainīgās personas mantiskais stāvoklis, kas var ietekmēt atlīdzības faktisko saņemšanu. Kas vēl būtiskāk konkrētā gadījuma kontekstā – vainīgās personas esamība, jo šobrīd tiek uzskatīts, ka iespējamā vainīgā persona gājusi bojā. Tieši tāpēc apdrošināšana, lai arī nav vienīgais, tomēr šādos gadījumos ir būtisks drošības garantijas mehānisms.

Atsevišķi jānodala jautājums par valsts un pašvaldības lomu. Pašvaldībai vai valstij nav automātiska pienākuma kompensēt iznīcināto īpašumu, ja tā nav atbildīga par notikušo. Tomēr, ja cilvēki pēkšņi palikuši bez dzīvesvietas, pašvaldībai saskaņā ar sociālās palīdzības regulējumu ir pienākums nodrošināt pagaidu izmitināšanu vai citu atbalstu krīzes situācijā.

Ja runājam par atbildību, kāda būtu piemērojama šajā vai līdzīgos gadījumos, praksē šādi gadījumi tiek kvalificēti pēc sekām. Nelikumīga iejaukšanās gāzes apgādes sistēmā tiek vērtēta kā vispārbīstama rīcība, un atkarībā no apstākļiem var tikt piemēroti Krimināllikuma panti par drošības noteikumu pārkāpšanu, svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu, bet, ja iestājas cilvēku bojāeja, – arī par nonāvēšanu aiz neuzmanības.

Šādos gadījumos iespējamie sodi ir ļoti bargi, tostarp reāla brīvības atņemšana un tam sekojošs pienākums atlīdzināt visus nodarītos zaudējumus.

Dzanuškāns atzīmē, ka šādās situācijās katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, balstoties uz vispusīgā izmeklēšanā noskaidrotajiem faktiskajiem apstākļiem. Tas ir īpaši svarīgi, jo šobrīd zināmais ir tikai versijas par notikušo – tikai izmeklēšana noteiks vainīgo personu vai personas, un tas ļaus tālāk rīkoties bojātās mantas īpašniekiem.

Rezumējot jāuzsver – gāzes apgādes sistēma ir koplietošanas drošības infrastruktūra, un jebkura patvaļīga iejaukšanās tajā rada risku ne tikai sev, bet arī apkārtējiem iedzīvotājiem, daudzdzīvokļu mājas gadījumā – visai mājai un tās iedzīvotājiem.

Tāpēc, lai līdzīgas situācijas neatkārtotos, ir būtiski, ka apkārtējie iedzīvotāji un kaimiņi savlaicīgi ziņo atbildīgajiem dienestiem par jebkādām aizdomām par nelikumīgu rīcību. Tas ļaus savlaicīgi reaģēt un, iespējams, nepieļaut tādu seku iestāšanos, kādas nesen piedzīvoja Bauskas ielas nama iedzīvotāji.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
3 līdz 10 gadi cietumā! Kurā brīdī dāvana skolotājai vai policistam jau skaitās kukulis?
RAKSTA REDAKTORS
Dodamies pie ārsta, lai saņemtu palīdzību, bet pretī… nāve. Kā rīkoties pacientam, ja mediķis ārstniecības iestādē pieļauj kļūdu?
VIDEO. Vēl trakāk, nekā iedomājāmies! Publicēts gāzes sprādziena video no Bauskas ielas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.