Lai arī nesenais gāzes sprādziens Torņakalnā nebija rets gadījums – gāzes sprādzieni Latvijā notiek ik pa laikam – tādas traģēdijas, kas ietekmē tik daudz cilvēku gan nenotiek bieži. Kā zināms, šajā gadījumā necieta tikai viens dzīvoklis vai viena ģimene – cieta visi ēkas iedzīvotāji, jo vienā acumirklī tie palika bez mājām.
Šis gadījums aktualizējis vairākas tēmas. Piemēram, vientuļi pensionāri, gāzes izmantošana un nekustamā īpašuma apdrošināšana. Jaunākā informācija liecina, ka iespējamā vainīgā persona gāzi bija zagusi vien plītij. Lai arī sabiedrībā dzirdēti viedokļi, kas attaisno gāzes zagšanu, jo iespējamā vainīgā persona bijis pensionārs un viņam ir jāēd, ir jāsaprot, ka šādi pārkāpumi tiek uztverti ļoti nopietni.
Latviešu mediji arī vēstījuši par Bauskas ielas nama apdrošinātāju izmaksātajām summām. Tiem, kuru dzīvokļi bija apdrošināti, atlīdzība pienākas, bet kā ir ar tiem, kuriem mājokļa apdrošināšanas nebija? Šie cilvēki paliek bešā vai arī viņiem kaut kas pienākas?
Lai noskaidrotu, kas šādos gadījumos pienākas iedzīvotājiem, kuriem nav apdrošināšanas, un kādi sodi pienākas par gāzes zagšanu, jautāju zvērinātam advokātam Jānim Dzanuškānam.
Tā nebija sadzīviska kļūda, bet gan paaugstinātas bīstamības rīcība
Dzanuškāns skaidro, ka šādās situācijās faktiski tiek runāts par rupju publiskās drošības noteikumu pārkāpumu, ko tiesību sistēma vērtē kā paaugstinātas bīstamības rīcību – tā nav sadzīviska kļūda, bet apzināta iejaukšanās infrastruktūrā, kuras droša darbība ir tieši saistīta ar cilvēku dzīvību.
Runājot par iedzīvotājiem, kuru dzīvokļi ir bojāti vai iznīcināti nelikumīgu darbību rezultātā un kuriem nav bijusi mājokļa apdrošināšana, ir svarīgi uzreiz pateikt – apdrošināšanas neesamība neatņem tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu.
Tajā pašā laikā jāņem vērā vairāki būtiski apstākļi – vainīgās personas mantiskais stāvoklis, kas var ietekmēt atlīdzības faktisko saņemšanu. Kas vēl būtiskāk konkrētā gadījuma kontekstā – vainīgās personas esamība, jo šobrīd tiek uzskatīts, ka iespējamā vainīgā persona gājusi bojā. Tieši tāpēc apdrošināšana, lai arī nav vienīgais, tomēr šādos gadījumos ir būtisks drošības garantijas mehānisms.
Atsevišķi jānodala jautājums par valsts un pašvaldības lomu. Pašvaldībai vai valstij nav automātiska pienākuma kompensēt iznīcināto īpašumu, ja tā nav atbildīga par notikušo. Tomēr, ja cilvēki pēkšņi palikuši bez dzīvesvietas, pašvaldībai saskaņā ar sociālās palīdzības regulējumu ir pienākums nodrošināt pagaidu izmitināšanu vai citu atbalstu krīzes situācijā.
Ja runājam par atbildību, kāda būtu piemērojama šajā vai līdzīgos gadījumos, praksē šādi gadījumi tiek kvalificēti pēc sekām. Nelikumīga iejaukšanās gāzes apgādes sistēmā tiek vērtēta kā vispārbīstama rīcība, un atkarībā no apstākļiem var tikt piemēroti Krimināllikuma panti par drošības noteikumu pārkāpšanu, svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu, bet, ja iestājas cilvēku bojāeja, – arī par nonāvēšanu aiz neuzmanības.
Dzanuškāns atzīmē, ka šādās situācijās katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, balstoties uz vispusīgā izmeklēšanā noskaidrotajiem faktiskajiem apstākļiem. Tas ir īpaši svarīgi, jo šobrīd zināmais ir tikai versijas par notikušo – tikai izmeklēšana noteiks vainīgo personu vai personas, un tas ļaus tālāk rīkoties bojātās mantas īpašniekiem.
Rezumējot jāuzsver – gāzes apgādes sistēma ir koplietošanas drošības infrastruktūra, un jebkura patvaļīga iejaukšanās tajā rada risku ne tikai sev, bet arī apkārtējiem iedzīvotājiem, daudzdzīvokļu mājas gadījumā – visai mājai un tās iedzīvotājiem.
