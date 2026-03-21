“Austrumi ir smalka lieta, bet te aizgāja un vienkārši ar cirvi iedeva.” Blodons atklāj, kas patiesībā notiek Irānā un NATO 0
Tuvajos Austrumos notiekošais rada daudz jautājumu. Par to TV24 raidījumā “Preses klubs” komentāru sniedz PR speciālists un žurnālists Arnis Blodons.
Viņš atzīst, ka īsti neizprot, kas notiek: “Puika izgāja, iedeva pa mizu vietai, kur ir jāstrādā nezinu kādos cimdos, lai tā neeksplodētu. Bija veca filma, kurā teica, ka Austrumi ir smalka lieta, bet te aizgāja un vienkārši ar cirvi iedeva vietai, kur ir 90 miljoni, no kuriem puse ir zvērinātie, bet apkārt dzīvo “džeki”, kuriem amerikāņi nepatīk.”
Amerikāņi rīkojās ātri, taču rodas sajūta, ka viņi nezina, kā nodzēst ugunsgrēku.
Galvenais “vecis” pieņēma lēmumu iekarot Irānu. Blodons skaidro, ka NATO piektais pants aizvien rada jautājumus. Viņš aktualizē arī jautājumu, vai mums šodien vispār ir kopēja koncepcija un komanda.
