Divu Otrā pasaules laika lidmašīnu sadursmē gaisā Dalasas aviošovā gājuši bojā seši cilvēki, svētdien paziņoja amatpersonas.

NOW – B-17 bomber and a smaller plane collide at Dallas airshow.pic.twitter.com/BmJgnxBnrb

— Disclose.tv (@disclosetv) November 12, 2022