Mārtiņš Kanters: “Man tikai viens vārds nāk galvā – man liekas, ka tas ir pretīgi” 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” mūziķis, Latvijas Radio 2 programmu vadītājs Mārtiņš Kanters pauda savas pārdomas par notikušo ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimirs Putina tikšanos.
“Man liekas baigi smagi, ka tu noskaties, ka pāris kundziņi savos siltajos kabinetos vienkārši lemj cilvēku nākotni. Man nekad nav paticis karš kā tāds. Kuram gan viņš patīk? Tiem, kas ir pie vadības grožiem, viņiem, laikam, tīri izdevīgi tas viss ir,” sacīja Kanters.
Viņš atzina, ka no malas vērot šīs sarunas ir grūti, jo tajās dominē arī politiski aprēķini un dažādi ultimāti.
“Man no malas to noskatoties un tad, kad es uzzināju, ka viņi tiksies, un tagad, kad vēl būs šīs tikšanās un ultimāti, man tikai viens vārds nāk galvā – man liekas, ka tas ir pretīgi,” tā mūziķis.
Tomēr Kanters saglabā cerību, ka konfliktam reiz pienāks loģisks gals, kaut arī pašlaik neviens nevar prognozēt, kad un kāds tas būs.
“Es ceru, ka kaut kādā brīdi tam vienkārši pienāks loģisks gals. Kāds tas būs, es nezinu. Es domāju, ka mēs neviens nezinām. Mēs pat nevaram iedomāties, kādas ir tās sarunas,” norādīja Kanters.