Balcers varēs piedalīties AHL Zvaigžņu spēlē

Latvijas izlases uzbrucējs Rūdolfs Balcers piektdien iekļauts Amerikas Hokeja līgas (AHL) Zvaigžņu spēles dalībnieku skaitā, ziņo līga.

Iespēju piedalīties AHL Zvaigžņu spēlē Balcers ieguvis otro reizi, jo šādā pasākumā viņš piedalījās arī 2018.gadā, kad pārstāvēja Sanhosē “Barracuda” vienību.

Balcers šobrīd ir NHL kluba Otavas “Senators” rīcībā, savukārt pirms tam šosezon viņš 19 spēles aizvadīja AHL vienībā Belevilas “Senators”, kas ir Otavas vienības fārmklubs.

Belevilā liepājnieks demonstrēja teicamu sniegumu, jo 19 spēlēs guva astoņus vārtus un 17 reizes asistēja partneriem, tiekot pie 25 rezultativitātes punktiem. Piedevām pirmajās 15 spēlēs Balcers ne reizi nepalika tukšā, labojot kluba rekordu.

