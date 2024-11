“Balticovo” pieredze: Mūsu šķidros olu produktus eksportējam līdz pat Jaunzēlandei Ieteikt







Akciju sabiedrība “Balticovo” ir simtprocentīgs Latvijas kapitāla uzņēmums un ir Ziemeļeiropas vadošais olu un olu produktu ražotājs.

Uzņēmums nodrošina darbu 3,5 miljoniem čaklām dējējvistām, kuras ik dienu sarūpē 2,5 miljonus olu.

Olas tiek gan šķirotas un iepakotas, gan arī pārstrādātas šķidros olu produktos, vārītās olās, pat saldējumā un olu makaronos.

Gada laikā tās ir teju miljards olas! Tādējādi uzņēmuma apgrozījums ir sasniedzis jau 120 miljonus eiro, no kuriem 70% veido eksports. Attiecīgi uzņēmums gadā padara Latviju bagātāku vai importē 85 miljonus eiro.

Uzņēmums darbojas pēc aprites ekonomikas principiem un tajā skaitā no kūtsmēsliem gadā saražo biometānu ar 100 000 megavatu jaudas ekvivalentu, kas ir vairāk nekā Bauskas novadā tiek patērēta dabasgāze.

Uzņēmuma panākumi eksporta jomā

“Mēs nenošķiram – vietējais tirgus un eksporta tirgus. Ir kaut kādas mikro nianses, bet principā primāri tās ir olas čaumalās, tad seko šķidrie olu produkti un tad vēl ir vesela grupa vārīto olu produktu,” par uzņēmumu stāstīt iesāk Toms Auškāps, AS “Balticovo” komunikācijas un attīstības direktors, valdes loceklis.

Runājot par eksportu, Auškāps norāda, ka primāri uzņēmums koncentrējas ap Baltiju, Centrāleiropu: “Čehija mums ir ļoti liels tirgus, Polija. Par Poliju man ir īpašs lepnums, jo Polija ir olu pašpietiekama, viņi saražo teju trīsreiz vairāk nekā paši patērē, bet mums ir izdevies tur iekļūt, pateicoties mūsu kvalitātei poļi augsti novērtē un priecājas par mūsu produktu.”

“Olas ir ļoti ierobežotas savā derīguma termiņā. Čaumalu olām termiņš ir 28 dienas Eiropā, šķidrie, vārītie produkti, tiem ir mēnesis un varbūt nedaudz vairāk, bet olām vēl ir citi dažādi agregātstāvokļi, piemēram, pulveris vai šķidrā olu masa, ko, ja mēs sasaldējam, iegūstam gada termiņu. Un tad jau mēs varam skatīties tālāk. Varbūt izklausīsies avantūristiski, bet mūsu šķidros olu produktus mēs eksportējam līdz pat Jaunzēlandei,” stāsta viņš.

Šos produktus uzņēmums eksportē, piemēram, arī uz Vjetnamu, un Honkongu, ar tiem apgādā kuģus, kā arī citus pārtikas ražotājus.

Nākotnes plāni eksporta jomā

“Tuvākie gadi noteikti ir saistīti ar ārpus sprosta olu piegādi Eiropā, jo, es domāju, nākamgad tas būs milzīgs izaicinājums visiem Eiropas ražotājiem, un mēs plānojam visiem “ielikt kliņķi”. Esam jau sagatavojušies un līdz nākamā gada Lieldienām mēs spēsim nodrošināt visu Baltiju ar laimīgo vistu olām,” turpina Auškāps.

“Bet noteikti, ko jau es minēju, tie ir šķidrie olu produkti, vārītu olu produkti, un, iespējams, mūsu olu makaroni dosies jau uz jauniem eksporta tirgiem. Pateikšu nelielu noslēpumu, pēdējos gados mēs jau esam iegādājušies Lietuvā olu ražotnes, tikko arī būvējām brīvo vistu novietni Igaunijā, tā kā mēs beidzot attaisnojam mūsu nosaukumu “Balticovo”.

Ir mums arī plāni, iespējams, apvienoties vai iegādāties olu ražotnes vai pārstrādnes vēl citās Eiropas valstīs un tādā veidā mēs plānojam diezgan aktīvi un ambiciozi iekarot citus Eiropas tirgus,” atklāj viņš.

Piemēram, viens no eksotiskākajiem mērķiem ir Saūda Arābijas tirgus iekarošana.

Ieguldījumi izaugsmē

“Te visapkārt redzat vienus vienīgus ieguldījumus!” smaidot saka Auškāps, “tepat redzam ieguldījumu: Latvijas konstruktori-eksperti no uzņēmuma “Peruza” mums paletizācijas līniju izveidoja, kas, varētu teikt, ir pasaules līmeņa inovācija.”

“Kā jau es aizkadrā minēju, ļoti daudz šobrīd ieguldāmies, lai noķertu pasaules tendenci uz ārpus sprostu olu ražošanu. Šogad vien tie ir nepilni 50 miljoni eiro, ko mēs ieguldām būvniecībā.

Bet drošvien galvenais resurss tomēr ir cilvēki – mūsu kolēģi, mūsu komanda – un tur mēs kopā ar personāla direktoru un personāldaļu ārkārtīgi daudz rūpējamies par to, lai šeit mums būtu gan gudrās galvas, gan prasmīgās rokas. Ļoti daudz darām, lai tieši motivētu mūsu kolēģus, lai veicinātu viņu izaugsmi,” stāsta viņš.

Kāda ir “Balticovo” veiksmes formula?

“Noteikti tā ir neatlaidība, tās ir ambīcijas, tā ir kvalitāte, tā ir kolēģu, profesionāļu ilggadējā pieredze. Bet tam visam pāri ir kvalitāte, ko mēs esam pierādījuši, jo eksports nav joka lieta,” norāda Auškāps.

“Tā noteikti ir arī ļoti rūpīga analīze, jo es varu atklāt tādu noslēpumu, ka ir tāds kritērijs, ko mēs noteikti vienmēr vērojam un analizējam, – tas ir olu pašpietiekamības reitings valstīs, vai vispār mums šajos tirgos ir vērts līst iekšā. Bet Polija pierādīja pretējo, ka ir valstis, kuras ir pašpietiekamas un pat trīskārtīgi, bet arī tur mēs spējam tikt iekšā,” lepojas viņš.

Uzņēmuma vērtības

“Brīnišķīgi, ka pajautājāt par vērtībām. Tikko mēs ne tikai iekšēji, bet arī ārēji, iesaistījām 260 kolēģus, sadarbības partnerus, visas iesaistītās puses un izveidojām mūsu četras vērtības. Esmu gatavs tās atklāt: saknes, saime, rūpes un nākotne. Šīs ir mūsu vērtības un ir pilnīgi prieks, ka tās saskan arī ar ģimenes vērtībām, un prieks, ka tās ir radītas gan no iekšpuses, gan no ārējās puses to ir apstiprinājuši. Tagad atliek tās iedzīvināt darbībā!” stāsta Auškāps.

