“Baltijas valstis nav vērts žēlot!” Kols vērsies drošības dienestā par Mamikina izteikumiem Krievijas televīzijā 0
Eiropas Padomes deputāts Rihards Kols (NA) nācis klajā ar paziņojumu, ka ir iesniedzis Valsts drošības dienestam iesniegumu par Andreja Mamikina publiskajiem izteikumiem Krievijas televīzijā.
Kols vēstulē drošības dienestam min konkrētus Mamikina izteikumus no šī gada janvāra Krievijas televīzijas kanālā “Rossija 1 – Vakars ar Vladimiru Solovjovu”. Mamikins pārraidē teicis: “Ja jūs plānojat rīkot mācības ar “Orešņik” bez kodollādiņiem, tikai izmantojot kinētisko triecienu, tad dariet to pret Baltijas valstīm, jo tās nav vērts žēlot.” Viņš šādu uzbrukumu aicināja baudīt ar popkornu un norādīja, ka viņam patiktu latviešu bojāeja.
Kols saviem “Facebook” sekotājiem vēsta: “Esmu iesniedzis Valsts drošības dienestam iesniegumu par Andreja Mamikina publiskajiem izteikumiem Krievijas TV, kuros viņš aicina uz militāru uzbrukumu Baltijas valstīm.
Kontekstam: Mamikins kopš 2024. gada jūlija ir starptautiskā meklēšanā par Krievijas kara noziegumu slavināšanu un propagandas izplatīšanu. Kriminālprocess uzsākts 2023. gadā, izdots Eiropas apcietinājuma lēmums. Viņš konsekventi turpina paust naidīgu un uz agresiju aicinošu retoriku pret Latviju un pārējām Baltijas valstīm. Viņam – kādreiz – par to būtu jāatbild.”
