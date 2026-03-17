"Latvijā esam pirmie, kas šādu metodi izmanto." Bērza sulu karaļi "Birzī" atklāj, kā sulas var pārvērst biznesā
Pavasaris Latvijā sākas ne tikai ar pirmajiem saules stariem un kūstošu sniegu, bet arī ar bērzu sulu tecēšanu – gaidītu dabas brīnumu. Kamēr daudzi latvieši iegūst dažus litrus ģimenes galdam, zīmola “Birzī” saimnieki šo tradīciju pārvērtuši dzīvesveidā un drosmīgā biznesa stāstā.
No nelielas lauku sētas un eksperimentiem virtuvē līdz vairāk nekā 50 produktu sortimentam, eksportam un sadarbībai ar Kanādas tehnoloģiju līderiem – viņu ceļš bijis gan izaicinājumu, gan atklājumu pilns. Viņi ne tikai raudzē dzirkstošu bērzu sulu pēc ģimenes receptes, bet arī veido pasaulē pirmo sulu koku parku un šogad kā pirmie Latvijā ieviesīs koku savienošanas sistēmu ar caurulēm 500 bērziem.
Kā no tradicionāla pavasara dzēriena radīt inovatīvu, eksportspējīgu produktu? Kā strādāt ar dzīvu, kaprīzu izejvielu un nepadoties brīžos, kad šķiet – esi viens tumšā, tumšā meža biezoknī? Par drosmi sākt no nulles, kļūdām, lepnuma mirkļiem un bērzu sulas nākotni kokteiļu glāzē – sarunā ar zīmola “Birzī” īpašniekiem – Labanovsku ģimeni.
Kā radās ideja par bērzu sulu uzņēmumu? Kas iedvesmoja tieši izvēlēties bērzu sulas kā uzņēmuma pamatproduktu?
Mums bija un ir sava lauku sēta, un vēlme savu ikdienu saistīt vairāk ar šo vietu lika prātot, ar kādu darbību varētu saistīt savu būšanu laukos. Nevēlējāmies kļūt par lauksaimnekiem vai lopkojiem, tāpēc kļuvām par agromežniekiem. Iedvesma nāca no vīra vecākiem, kas bērzu sulu uzglabāja mazliet citādāk kā ierasts, un rezultāts bija dzidrs, dzirkstošs un ļoti atsvaidzinošs. Draugi pēc Jāņiem regulāri tukšoja mūsu krājumus un nolēmām, sākumā nelielu daudzumu pamēģināt patirgot tirdziņos.
Pamudinājums bija arī fakts, ka, neskatoties uz to, ka bērzu sula ir tradicionāla latviešu kulinārās kultūras sastāvdaļa un ir iecienīts, gaidīts ik pavasara latvieša dzēriens, turklāt gandrīz katrā ģimenē ir stāsts par savu bērzu sulu raudzēšanu, par atmiņām, kā tā tika uzglabāta un vasarā – karstā laikā baudīta, veikalos tā nav pieejama.
Bet vai nebija šaubas, ka biznesa ideja varētu arī neizdoties? Tieši tā iemesla dēļ, ka latvieši paši mīl tecināt sulas.
Šaubas par izdošanos – tā droši vien ir katra biznesa ikdiena, bet, tā kā ne visi cep maizi vai audzē kartupeļus, pat ja to iespējams varētu, ticējām, ka arī tie, kas dzer bērzu sulas, ne visi paši tās grib vākt un raudzēt.
Kādas bija lielākās grūtības sākotnēji, dibinot uzņēmumu?
Grūtākais bija izveidot ražošanai piemērotas telpas un iekārtu iegāde, jo sākām no nulles, arī līdzekļu, ko ieguldīt, mums nebija. Pamazām attīstoties, ieguldījām procesa efektivizēšanā un manuālā darba mazināšanā. Sākotnēji pilnīgi visu darījām manuāli, bez ierīcēm, iekārtām vai tehnikām. Sākotnēji strādājām bez algām. Pamazām iemācījāmies apgūt arī Eiropas Savienības projektus un savā attīstībā visu ieguldīto esam veikuši ļoti prātīgi un saskaņā ar uzņēmuma attīstības tempu un loģiskajiem nākamajiem attīstības soļiem.
Kā uzņēmums ir mainījies kopš tā dibināšanas?
Mainījies ir daudz kas, jo sākam ar vienu dzirkstošo bērzu sulu – vecāku recepti – ar piparmētru. Tagad mums jau ir vairāk nekā 50 produktu sortiments. Piedāvājam būtībā visu, kas saistīts ar bērzu sulām. Sākot ar svaigu sulu līdz bērza sīrupam un bērza balzamam. Sākot ar sulu vākšanas tapām līdz iekārtām sulu pārstrādei un sulu vākšanas cauruļu sistēmas uzstādīšanai. Tas notiek sadarbībā ar Kanādas lielāko sulu ekipējuma tirgotāju CDL, kura oficiālie pārstāvji esam mēs. Siltajā sezonā piedāvājam ekskursijas – degustācijas.
Vai varat pastāstīt vairāk par metodēm, tehnoloģijām, kuras jūs izmantojat savu produktu radīšanā?
Pamātā mācāmies no kanādiešiem, kas ir eksperti koku sulu ieguvē un pārstrādē, kā arī no vīndarītājiem. Līdzība ar vīna darīšanu ir dzirkstošo sulu radīšana, kas arī noris dubultās fermentācijas procesā, nostāvināšanā un uzglabāšanā. No kanādiešiem savukārt sulu ieguves procesa efektivizācija, filtrēšana, pārstrāde – sīrupa vārīšana. Procesi, protams, jāpielāgo mūsu vajadzībām, jo virkne produktu, kurus ražojam, citur nav pieejami, tāpēc inovācija ir neizbēgams process, un tas mums arī patīk, jo mēs izdomājam un radām ko jaunu.
Cik tehniski sarežģīti ir tecināt bērzu sulu un sagatavot pārdošanai?
Kaut varētu šķist, ka tecināt sulu ir vienkārši, tad, ja to dara komerciālā nolūkā, tas kļūst par diezgan komplicētu procesu. Svarīgi ir būt sagatavotam sulu sezonai, jo bērzs tek vien trīs nedēļas gadā un tik cik savāksim, tik arī būs.
Līdz šim esam vākuši manuāli ar divu veidu sulu vākšanas komplektiem – toveris un rokturis ar maisu, kurus arī piedāvājam klientiem iegādāties, bet šogad esam ieguldījuši Kanādas tehnoloģijā – sistēmā, kas savieno kokus ar caurulēm.
Vai tiek izmantotas kādas īpašas receptes vai procesi, kas padara jūsu produktus unikālus?
Protams, mums ir savas īpašās receptes, kuras esam izstrādājuši daudzu gadu garumā. Bet par to runājam aptuveni, knifus tomēr paturot pie sevis.
Pamatā mūsu produkti ir unikāli ar to sastāvu, jo, piemēram, dzirkstošā bērzu sula iziet dubultās fermentācijas procesu, rezultātā, tā ir dzirkstoša, bez cukura un joprojām satur vitamīnus un minerālvielas, turklāt bērzu sulā esošais savvaļas raugs ir labs bifido baktēriju avots.
Piemēram, sīrupi, kurus vārām no 100% sulas – ābols, bērzs, kļava, bumbieris – satur ļoti daudz minerālvielas un tikai pašā sulā esošos cukurus, šiem sīrupiem cukuru nepievienojam. Īpaši unikāls ir mūsu bērza balzams, kura sastāvā ir 95% bērzu sulas produktu, to ražojam ļoti ierobežotā skaitā un tas ir fasēts elegantā kārbā ar kaltētām bērzu lapām un ziediem. Mūsu produkti ir elegants reveranss Latvijas dabas bagātībām un kulinārajām tradīcijām.
Parunāsim par uzņēmuma veiksmēm un arī neveiksmēm, jo arī tās ir neizbēgama daļa no lielā ceļa. Vai ir kas tāds, ar ko īpaši lepojaties?
Katrā posmā ir savas veiksmes un lepnums par sasniegto. Tā kā esam mazs ģimenes uzņēmums, kas sācis savu darbību virtuvē, esam priecājušies par katru sasniegumu – tirdziņā ātri izpārdoto produkciju, iekļūšanu pirmajā veikalā, labas atsauksmes no klientiem… tās jo īpaši motivē un iepriecina.
Lielākais izrāviens bija, kad uzcēlām nelielu ražošanas ēku. Prieks par iekļūšanu veikalu ķēdē, mūsu bērza sīrupa iekļaušana Itālijas Michelin restorāna ēdienkartē, sulu vākšanas cauruļu sistēmas uzstādīšana. Katra jauna lieta, ko mēs sākam vai sasniedzam, sniedz piepildījumu.
Un kā ar neveiksmēm jeb mācībām?
Jā, protams, mācības ir neatņemama procesa sastāvdaļa. Galvenā mācība ir turpināt domāt, kā tomēr izdarīt to, kas iecerēts, pat, ja jūties biezoķna vai tuksneša vidū viens. Arī spēja prast palūgt palīdzību un citu viedokli – tas var iedot impulsu, iespēju ieraudzīt, kā tomēr sasniegt vēlamo, bet ar citām metodēm.
Kopumā visa mūsu darbošanās ir bijusi un joprojām brīžiem ir liels mācību process, jo viena lieta ir, piemēram, pašam sulu raudzēt un, ja nesanāk, izliet to ārā, pavisam cita – tirgot to veikalos, maksimāli cenšoties nodrošināt stabilu kvalitāti. Mēs esam kā sfēras pionieri, kas mācījušies un joprojām mācās arodu, jo darbs ar dzīvām baktērijām un mūsu gadījumā – unikālo bērzu sulu savvaļas raugu, prasa iemaņas, kas rodas caur pieredzi.
Arī sadarbībā ar specpasūtījumiem un pasūtījumiem no ārzemēm, esam guvuši vairākas mācības un sapratuši, ka maksimāli jāturas pie izstrādātā un zināmā procesa un produkta.
Un, ja tomēr pielāgoties, tad informējot klientu par iespējamiem riskiem, jo, kā jau minējām iepriekš – darbojoties ar dzīviem produktiem, tieši pārbaudītas zināšanas ir ar vislielāko vērtību.
Tuvojoties sulu tecināšanas sezonai, vai ir kādi īpaši padomi cilvēkiem, kuri vēlas paši tās tecināt?
Līdz ko būs pirmie mazie plusi, cilvēki jau var doties pie savas piemājas kļavas, un dienvidu pusē sula tecēs.
Kļavām īpaši noderīgas ir melnās tapas, jo melnā krāsa ātrāk akumulē saules siltumu, un sula tapā ātrāk atsalst un atsāk tecēšanau. Kas svarīgi, pētījumi liecina, ka koks tik mazu urbuma vietu (7-8 mm) pats spēj sadziedēt, tas nav jāaizver sezonas beigās. Sulu vākšanā var izmantot toveri vai rokturi ar maisu, kā pievienot trubiņu vai caurulīti, kas nu kuram ir ērtāk. Sulu vākšanas ekipējumu iespējams iegādāties mūsu mājas lapā birzi.lv.
Minējāt, ka šogad būsiet pirmie Latvijā, kas palaidīs sulu vākšanas sistēmu ar caurulēm. Vai tuvākajā laikā ir gaidāmi vēl kādi jaunumi, mērķi?
Mums padomā jauns produkts kokteiļu un bāru segmentam – kokteiļu ledus no svaigas bērzu sulas. Jau labu laiku atpakaļ dzirdējām no Latvijas pavāriem un bārmeņiem, ka svaigas bērzu sulas brīnišķīgi atver kokteiļu garšas. Ilgstoši pašiem eksperimentējot un praktizējot, esam guvuši tam apstiprinājumu. Attiecīgi šajā sezonā mēs 2000 litru sulas pārvērtīsim ledū, ko piedāvāsim bāriem, veikaliem un mūsu mājas lapā kokteiļu cienītājiem.