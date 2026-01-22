Eiropas Parlamenta deputāts Andrejs Mamikins.
Eiropas Parlamenta deputāts Andrejs Mamikins.
Foto – LETA

Mamikins rosina vērst “Orešņik” raķetes pret Latviju: “Lai viņi mirst, jānodrošinās ar popkornu un jāvēro” 0

LA.LV
17:26, 22. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Bijušais politiķis un žurnālists Andrejs Mamikins, kurš šobrīd dzīvo Krievijā un regulāri piedalās Krievijas valsts propagandas raidījumos, atkal izcēlies ar provokatīvu aicinājumu.

Lasīt citas ziņas

Sociālajos tīklos parādījies video fragments no raidījuma Vladimira Solovova vadībā, kurā Mamikins bieži viesojas. Šoreiz diskusija bija par Krievijas Bruņoto spēku vidēja darbības rādiusa virsskaņas ballistiskās raķetes “Orešņik” izmēģinājumiem.

Runājot par šīm raķetēm, Mamikins izteicies, ka tās varētu mērķēt uz Baltijas valstīm.

“Man viss patīk. Lai viņi mirst, jānodrošinās ar popkornu un klusiņām jāvēro. Ja trenēties ar “Orešņik” bez kaujas galviņas, tikai ar kinētisko triecienu, tad pa Baltijas valstīm. Tāpēc, ka viņus nav žēl,” raidījumā sacīja Mamikins,

Jau iepriekš vairākkārt Mamikins publiski paudis kritiku un negatīvus komentārus par Latviju Krievijas propagandas medijos.

