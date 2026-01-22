Mamikins rosina vērst “Orešņik” raķetes pret Latviju: “Lai viņi mirst, jānodrošinās ar popkornu un jāvēro” 0
Bijušais politiķis un žurnālists Andrejs Mamikins, kurš šobrīd dzīvo Krievijā un regulāri piedalās Krievijas valsts propagandas raidījumos, atkal izcēlies ar provokatīvu aicinājumu.
Sociālajos tīklos parādījies video fragments no raidījuma Vladimira Solovova vadībā, kurā Mamikins bieži viesojas. Šoreiz diskusija bija par Krievijas Bruņoto spēku vidēja darbības rādiusa virsskaņas ballistiskās raķetes “Orešņik” izmēģinājumiem.
Runājot par šīm raķetēm, Mamikins izteicies, ka tās varētu mērķēt uz Baltijas valstīm.
“Man viss patīk. Lai viņi mirst, jānodrošinās ar popkornu un klusiņām jāvēro. Ja trenēties ar “Orešņik” bez kaujas galviņas, tikai ar kinētisko triecienu, tad pa Baltijas valstīm. Tāpēc, ka viņus nav žēl,” raidījumā sacīja Mamikins,
Jau iepriekš vairākkārt Mamikins publiski paudis kritiku un negatīvus komentārus par Latviju Krievijas propagandas medijos.
Russian TV openly calls for a strike on the Baltic states with the “Oreshnik” missile
“Let them die — they’re not worth pity,” rant unhinged Kremlin propagandists on air. pic.twitter.com/CNssMFgL1A
— NEXTA (@nexta_tv) January 22, 2026