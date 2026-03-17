Turpmāk iepirkšanās pieredze “Rimi” būs vēl ātrāka – jauns Smart-ID risinājums pircējiem 0
Rimi kā pirmais mazumtirgotājs Latvijā pircējiem visos savos veikalos ievieš ērtāku un ātrāku iepirkšanās pieredzi ar iespēju apstiprināt vecumu, izmantojot Smart-ID identifikāciju. Jaunais digitālais risinājums ir pieejams pašapkalpošanās kasēs, lai veiktu vecuma pārbaudi, iegādājoties preces ar vecuma ierobežojumu. Smart-ID risinājums ir ieviests visās Baltijas valstīs un ietaupa pircēju pavadīto laiku pašapkalpošanās kasēs, vecuma pārbaudei veltot vien 15 sekundes.
“Ikdienā redzam, ka vidēji 15-20 % no visiem pirkumiem ir nepieciešama vecuma pārbaude. Savukārt kopumā no visām situācijām, kad pircējam palīdz konsultants, 60 % gadījumu ir tieši vecuma pārbaude, kas ir samērā liels darbinieku resursa patēriņš. Turpmāk pircējiem būs iespēja ātri un vienkārši apstiprināt savu vecumu, bet mūsu darbinieki varēs pievērst uzmanību citiem ikdienas uzdevumiem, koncentrējoties uz veikala un klientu iepirkšanās pieredzes uzlabošanu,” skaidro Rimi Baltic digitālās attīstības direktore Liene Perija.
Šāda vecuma pārbaudes metode aizvadītajā decembrī tika ieviesta arī Rimi veikalos Igaunijā un Lietuvā. Pašapkalpošanās kasēs to izvēlas vidēji 40 % pircēju. Šogad vien šo iespēju ir izmantojuši jau 100 tūkstoši unikālo pircēju.
Smart-ID vecuma verifikācija ir kā papildus iespēja paralēli jau ierastajai dokumentu pārbaudei. Ja pircējs vēlas iegādāties preces ar vecuma ierobežojumu, piemēram, alkoholiskos vai enerģijas dzērienus, pašapkalpošanās kases ekrānā pirms apmaksas jāizvēlas starp divām vecuma pārbaudes iespējām – manuāla darbinieka pārbaude vai Smart-ID risinājums.
Jaunais vecuma pārbaudes risinājums ir pieejams visās Rimi veikalu pašapkalpošanās kasēs. Lai verifikācija darbotos bez aizķeršanās, pircējiem savā viedtālrunī ir jābūt derīgam Smart-ID kontam. Svarīgi atzīmēt, ka Rimi neglabā pircēju datus – nepieciešamā informācija vecuma verifikācijai uzreiz pēc pirkuma tiek dzēsta.