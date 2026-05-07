Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko.
Baltkrievijas sportistiem ļauj atgriezties olimpiskajās spēlēs

LETA
17:03, 7. maijs 2026
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ceturtdien nolēma atcelt līdzšinējos ierobežojumus Baltkrievijas sportistu dalībai olimpiskajās spēlēs.

SOK ceturtdien pieņēma lēmumu, kas atceļ līdz šim ieteiktos ierobežojumus Baltkrievijai un Baltkrievijas sportistiem piedalīties starptautiskās sacensībās ar savas valsts simboliku.

LOK paziņojumā teikts, ka organizācija to uzskata par nepieņemamu atkāpšanos no Olimpiskās hartas pamatprincipiem laikā, kad karš pret Ukrainu joprojām turpinās. Paziņojumā arī teikts, ka Latvijas nostāja šajā jautājumā paliek nemainīga, jo kara realitāte nav mainījusies un nacionālo simbolu izmantošana starptautiskajās platformās ir tiešs agresorvalstu “maigās varas” instruments.

LOK arī norāda, ka Latvijas sporta vide nav izolēta no ģeopolitiskā konteksta un tās pienākums ir pasargāt Latvijas sportistus no kļūšanas par rīkiem agresorvalstu propagandā.

Organizācija arī atgādina, ka tā koordinē savus lēmumus un rīcību ar starptautiskajiem partneriem – Baltijas valstīm, Ukrainu un Ziemeļvalstīm, tāpat uzturot ciešu dialogu ar valdību, Izglītības un zinātnes ministriju un Ārlietu ministriju.

Šobrīd tiekot izstrādātas precizētas vadlīnijas Latvijas sportistiem un federācijām dalībai starptautiskajās sacensībās, rakstīts LOK paziņojumā.

Ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā.

Krievijas un Baltkrievijas sportistiem aizliegums startēt starptautiskās sacensībās tika piemērots pēc iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, tomēr jau vairākus gadus šo valstu atlēti dažādās sacensībās piedalījās neitrālo sportistu statusā, bet dažas starptautiskās federācijas jau ir atcēlušas pret tām vērstās diskvalifikācijas.

