Latvijā no Baltkrievijas mēģina nogādāt plostu – robežsargi tajā atrod 80 000 kontrabandas cigarešu 0
Pagājušajā piektdienā Krāslavas novadā robežsargi Daugavā atraduši plostu ar 80 000 kontrabandas cigarešu, aģentūru LETA informēja Valsts robežsardzē.
Robežsargi Piedrujas pagastā pamanīja aizdomīgu priekšmetu, kas peldēja pa Daugavas straumi.
Izmantojot Valsts robežsardzes motorlaivu, robežsargi konstatēja astoņus melnā polietilēna plēvē ietītus taisnstūrveida iepakojumus. Pārbaudot tos, robežsargi konstatēja 50 000 cigaretes “NZ Gold” un 30 000 cigaretes “Queen Superslim” ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Cigaretes pēc piekritības nodotas Valsts policijas amatpersonām, kuras sāka kriminālprocesu.
Jau ziņots, ka 17. aprīlī robežsargi no Daugavas upes izvilka plostu ar 60 000 cigarešu “NZ Gold” ar Baltkrievijas akcīzes markām.