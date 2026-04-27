Latvijā no Baltkrievijas mēģina nogādāt plostu – robežsargi tajā atrod 80 000 kontrabandas cigarešu 0

LETA
17:37, 27. aprīlis 2026
Pagājušajā piektdienā Krāslavas novadā robežsargi Daugavā atraduši plostu ar 80 000 kontrabandas cigarešu, aģentūru LETA informēja Valsts robežsardzē.

Kokteilis
Padomju cilvēka ieradumi, kas noved pie nabadzības: no tiem jau sen bija jāatsakās
Kokteilis
“Cilvēce tiks pārrakstīta!” MI-Nostradama nākotnes pareģojumi padara cilvēkus mēmus 24
Kokteilis
Īsti sargeņģeļi! Šajos datumos dzimst pasaulē labākās krustmātes – numerologi apstiprina
Robežsargi Piedrujas pagastā pamanīja aizdomīgu priekšmetu, kas peldēja pa Daugavas straumi.

Izmantojot Valsts robežsardzes motorlaivu, robežsargi konstatēja astoņus melnā polietilēna plēvē ietītus taisnstūrveida iepakojumus. Pārbaudot tos, robežsargi konstatēja 50 000 cigaretes “NZ Gold” un 30 000 cigaretes “Queen Superslim” ar Baltkrievijas akcīzes markām.

Puisim bijušas psiholoģiskas grūtības. Lietuvā 17 gadus vecs skolēns pirms mācībām sadūris vairākus skolasbiedrus
Daugavpilī dabā izmesti 39 tonnas atkritumu
Horoskopi 29. aprīlim. Līdzsvars starp aktīvu rīcību un pacietību var būt izšķirošs

Cigaretes pēc piekritības nodotas Valsts policijas amatpersonām, kuras sāka kriminālprocesu.

Jau ziņots, ka 17. aprīlī robežsargi no Daugavas upes izvilka plostu ar 60 000 cigarešu “NZ Gold” ar Baltkrievijas akcīzes markām.

Daugavā no gaisa fiksēts aizdomīgs objekts – robežsargi atklāj ko nelikumīgu
ASV kompānija Philip Morris Lietuvai dāvina dronus cīņai pret kontrabandas baloniem
Latvija – kontrabandas lielvalsts? Eksperts atklāj, ka gandrīz katra ceturtā cigarete ir nelegāli ievesta vai ražota Latvijā
