Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteinis Jānis Blūms ar meitu – tautas deju ansambļa “Dzintariņš” dejotāju lidostā “Rīga” pirms izlidošanas uz Turciju, kur piedalīsies Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Basketbolists Jānis Blūms ir pirmais visā Ziemeļeiropā, kurš to paveicis: neticēsi, ar ko viņš šobrīd nodarbojas! 0

12:28, 16. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Bijušais Latvijas basketbola izlases kapteinis Jānis Blūms pirms gada piezvanīja paziņam ar ideju par uzkodu desiņām, un tagad tās jau sāk ražot, vēsta “Privātā dzīve”.

Doma par savu biznesu Jāņa Blūma galvā briedusi gadus trīs, sākumā bijis plāns veidot to kopā ar dēlu. “Prātā mums bija, ka gribam izveidot tēva un dēla zīmolu, kuram jābūt saistītam ar pārtiku, veselīgu dzīvesveidu un noderīgumu sporta pasaulei,” atminas Jānis.

“Pērn oktobrī biju aizbraucis pie Roberta, kurš mācās un spēlē basketbolu Amerikā. Biju arī viņa komandas ģērbtuvē, kur ievēroju, ka puišiem cieņā ir proteīnu saturošas desiņas, ar kurām iespējams ātri atjaunot spēkus pēc spēlēm,” stāsta Jānis un teic, ka pēc atgriešanās mājās zvanīja paziņam, “Rīgas miesnieka” valdes loceklim Heino Lapiņam un izstāstīja savu ideju par desiņām ar proteīnu.

Arī Heino šī doma iepatikusies, jo Latvijā nekas līdzīgs netiek ražots, turklāt piesaistījis tas, ka Jānis ar dēlu ir pirmie basketbolisti ne tikai Latvijā, bet visā Ziemeļeiropā, kuri radījuši savu zīmolu. “Pasaulē ir “Air Jordan”, taču Latvijā tagad ir “Blums Power”,” priecājas Heino.

Vairāk lasi žurnālā “Privātā Dzīve”!

