Vai krievi tiešām mostas? Propagandas TV izskan patiesība par notiekošo Ukrainā un klaja Putina izsmiešana
Kremļa valsts propaganda pēkšņi TV tiešraidē sāka teikt, ka karš pret Ukrainu neizdevās, raksta dialog.ua.
Līdz 4. kara gada beigām Krievijas ētera viļņos sāka skanēt atklāta sacelšanās par karu. Propagandisti pēkšņi atklāja, ka tagad Krievijas karaspēks kontrolē mazāk Ukrainas teritorijas nekā pirmajos iebrukuma mēnešos. Valsts televīzijas kanāla “NTV” propagandas programmas “Tikšanās vieta” ēterā tika izteikti skaļas un pārsteidzošas frāzes.
Viens no uzaicinātajiem ekspertiem vērsa uzmanību uz to, ka RF bruņotie spēki nespēj atgūt Hersonu un citas teritorijas, no kurām tas bija spiests bēgt 2022. gadā.
Jūs tikko teicāt, ka mūsu karavīri nesapratīs, ja mēs apstāsimies pusceļā. Vai ukraiņi sapratīs? Atvainojiet, bet viņi vēl neko nav zaudējuši! Vai mēs esam atgriezušies Hersonā? Cik ilgi mēs ņemam Laimanu, kuru atstājām pēc 2 dienām? Vēlreiz! Teritorijas, kuras mēs atstājām divās dienās, mēs tur joprojām nevaram atgriezties!” – teica raidījuma viesis.