“Tikai paši tuvākie zināja, ka izrāžu starplaikos Aigars dodas uz slimnīcu Rīgā,” lūdz palīdzēt Valmieras aktierim Aigaram Vilimam 2
Aigars ir brīnišķīgs cilvēks un lielisks aktieris, viens no Valmieras teātra stūrakmeņiem. Aigars ir aktieris, kurš jau vairāk kā pusgadsimtu ar savu skatuves harizmu, intelektu un spilgtu emocionālu sniegumu ir priecējis savus skatītājus un bagātinājis latviešu teātri. Ziedot.lv lūdz ziedot aktiera veselības uzlabošanai.
Uldis “Pūt,vējiņi”, Edgars “Ugunī”, Makmērfijs “Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”, Roplainis “Pazudušajā dēlā” un Alfs “Tumšajos briežos”, par šīm lomām 2002.gadā nopelnīta Spēlmaņu nakts balva – Gada aktieris, “Karaļa Līra” Āksts, Kapracis “Hamletā”, Veršiņins “Trīs māsas”. Tās ir tikai dažas no viņa spilgtākajām lomām. Šobrīd Aigara nozīmīgākā loma Valmieras teātrī ir Mikus tēvs augstu novērtētajā iestudējumā “Pazudušais dēls”.
Dzimis Jelgavā, absolvējis Jelgavas 4.vidusskolu (1973) un Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātes aktieru un režisoru kursu (1978). Tas tika audzināts tieši Valmieras teātrim, kur Aigars pirmās lomas nospēlēja, būdams vēl students.
Tikai paši tuvākie zināja, ka starplaikos starp izrādēm, Aigars dodas uz slimnīcu Rīgā, lai ārstētu ļaundabīgu audzēju.
Ārstēšanas kurss ir pakārtots teātra repertuāram, par ko Aigars ir pateicīgs savām ārstēm. Pirms vairāk kā gada viņam atklāja kuņģa audzēju.
Šobrīd Aigaram nozīmēta dārga, valsts neapmaksāta ārstniecība. Ik mēnesi zāļu iegādei nepieciešami 5 216,96 eiro. Gadā kopā nepieciešami 62 603,52 eiro. Palīdzēsim, kopā mēs varam!