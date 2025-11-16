Romantiski, vīrišķīgi un arī neslēpti veci – Mārtiņš Vilsons (no kreisās) un Aigars Vilims izdzīvo skatuves mirkļus, un viņos netrūkst ne gara cēluma, ne dvēseliskuma, ne lomām atbilstoša vājuma un kaitinošas nenoteiktības.
Romantiski, vīrišķīgi un arī neslēpti veci – Mārtiņš Vilsons (no kreisās) un Aigars Vilims izdzīvo skatuves mirkļus, un viņos netrūkst ne gara cēluma, ne dvēseliskuma, ne lomām atbilstoša vājuma un kaitinošas nenoteiktības.
Publicitātes (Elizabetes Marijas Brantes) foto

“Tikai paši tuvākie zināja, ka izrāžu starplaikos Aigars dodas uz slimnīcu Rīgā,” lūdz palīdzēt Valmieras aktierim Aigaram Vilimam 2

kokteilis.lv
12:13, 16. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Aigars ir brīnišķīgs cilvēks un lielisks aktieris, viens no Valmieras teātra stūrakmeņiem. Aigars ir aktieris, kurš jau vairāk kā pusgadsimtu ar savu skatuves harizmu, intelektu un spilgtu emocionālu sniegumu ir priecējis savus skatītājus un bagātinājis latviešu teātri. Ziedot.lv lūdz ziedot aktiera veselības uzlabošanai.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
TV24
Henrijs Kaļķis par pensionēšanās vecuma sliekšņa celšanu: Tas būs neizbēgami
Kokteilis
Attiecības darbā? Lūk, šajās profesijās partneri visbiežāk tiek krāpti ar darba kolēģiem
Lasīt citas ziņas

Uldis “Pūt,vējiņi”, Edgars “Ugunī”, Makmērfijs “Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”, Roplainis “Pazudušajā dēlā” un Alfs “Tumšajos briežos”, par šīm lomām 2002.gadā nopelnīta Spēlmaņu nakts balva – Gada aktieris, “Karaļa Līra” Āksts, Kapracis “Hamletā”, Veršiņins “Trīs māsas”. Tās ir tikai dažas no viņa spilgtākajām lomām. Šobrīd Aigara nozīmīgākā loma Valmieras teātrī ir Mikus tēvs augstu novērtētajā iestudējumā “Pazudušais dēls”.

Dzimis Jelgavā, absolvējis Jelgavas 4.vidusskolu (1973) un Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātes aktieru un režisoru kursu (1978). Tas tika audzināts tieši Valmieras teātrim, kur Aigars pirmās lomas nospēlēja, būdams vēl students.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Basketbolists Jānis Blūms ir pirmais visā Ziemeļeiropā, kurš to paveicis: neticēsi, ar ko viņš šobrīd nodarbojas!
“Tas vienreiz ir jāizdara. Bet bail!” Latvieši atbild, kāpēc pie mums vēl nav nojaukts 40 kilometru sliežu ceļš Krievijas dzelzceļa sliežu platumā
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. Jēziņ! Baļķvedējs ar paceltu iekrāvēju Jūrmalā nogāž visas caurlaižu kontroles kameras, kas uzkrīt citam auto

Tikai paši tuvākie zināja, ka starplaikos starp izrādēm, Aigars dodas uz slimnīcu Rīgā, lai ārstētu ļaundabīgu audzēju.

Ārstēšanas kurss ir pakārtots teātra repertuāram, par ko Aigars ir pateicīgs savām ārstēm. Pirms vairāk kā gada viņam atklāja kuņģa audzēju.

Šobrīd Aigaram nozīmēta dārga, valsts neapmaksāta ārstniecība. Ik mēnesi zāļu iegādei nepieciešami 5 216,96 eiro. Gadā kopā nepieciešami 62 603,52 eiro. Palīdzēsim, kopā mēs varam!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Šīs 11 lietas daudzi nevar izturēt, taču gudriem cilvēkiem tās šķiet nomierinošas
TESTS. Mazs treniņš smadzenēm: ja bez kļūdām vari tikt galā ar slaveno atmiņas spēli, tevī mīt daļa ģēnija
Kokteilis
Attiecības darbā? Lūk, šajās profesijās partneri visbiežāk tiek krāpti ar darba kolēģiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.