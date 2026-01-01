“Dziļās sērās aizlūdzu, lai viņa dvēselei viegls ceļš!” Mūžībā devies Vairas Vīķes-Freibergas vīrs Imants 0
“Mans mīļais Imants šorīt aizgāja baltā Dieva mierā mūžībā,” savā Facebook raksta Vaira Vīķe-Freiberga.
“Dziļās sērās aizlūdzu, lai viņa dvēselei viegls ceļš. Par viņu sēro meita Indra, mazdēls Ivars, dēls Kārlis ar sievu Lindu un mazbērniem Alisi, Austru un Ritumu.”
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, Freibergs dzimis 1934. gada 12. martā Valmierā. 1944. gadā bēgļu gaitās nonācis Vācijas nometnēs. 1948. gadā pārcēlās uz Franciju.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Freibergs un Vīķe-Freiberga apprecējās 1960. gada 16. jūnijā.
Vīķe-Freiberga bija Latvijas Valsts prezidente divus termiņus – no 1999. gada līdz 2003. gadam un no 2003. gada līdz 2007. gadam.
Freibergs bija datorzinātnieks. Strādājis Kvebekas universitātē Monreālā, kur vadījis informātikas studiju programmas, bijis profesors Monpeljē universitātē Francijā un Oksfordas universitātē Anglijā, un strādājis arī Latvijas Universitātē. Viņš bijis arī Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācijas prezidents.
Freibergs piedalījies Pirmo latviešu jaunatnes svētku organizācijas padomes darbā. Viņš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas loceklis. Saņēmis pirmās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.
Līdzjūtību Freiberga tuviniekiem izteicis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents paziņojumā presei raksta, ka Freiberga zinātniskais un sabiedriskais veikums visa mūža garumā kalpojis Latvijai un nesis tās vārdu pasaulē. Viņš arī uzsver, ka Freiberga intelektuālais devums latviešu tautasdziesmu digitalizācijā ir paliekoša vērtība latviešu folkloras saglabāšanā nākamajām paaudzēm.
Sociālajos medijos ar līdzjūtības vārdiem dalās arī ārlietu ministre Baiba Braže (JV). “Paliek viss viņa paveiktais, izaudzināti bērni, mazbērni, un atjaunotā Latvijas neatkarība, paliek mūsu atmiņas un viss labais, kas viņš bija palicējiem,” raksta amatpersona.
Līdzjūtību izteikusi arī tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), kultūras ministre Dace Melbārde (JV), citi politiķi un līdzcilvēki.
Jau ziņots, ka Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga 1. decembrī svinēja savu 88. dzimšanas dienu, bet sociālajos tīklos sirsnīgos apsveikuma ierakstus aizēnoja runas, ka dzīvesbiedrs Imants Freibergs (91) esot nonācis pansionātā, vēstīts Ainas Bāliņas materiālā “Kā jūtas eksprezidentes vīrs” izdevumā “Kas Jauns”.
Reiz TV sarunu šovā “Kad viņas satiekas” exprezidente skatītājiem bija sarūpējusi ekskluzīvu iespēju uzzināt ļoti privātu viņas un Imanta Freiberga iepazīšanās un satuvināšanās stāstu. Abus savulaik kopā savedusi darbošanās trimdas latviešu organizācijās.
“Kanādā tika organizēti latviešu jaunatnes svētki, Imants bija viceprezidents rīkotāju grupai, kuru vadīja Bruno Rubess. Sēdes ievilkās līdz vēlai naktij, tramvaji vairs nekursēja, bet Imantam bija automašīna un viņš sāka piedāvāt mani aizvest mani mājās. Vēlāk jau arī regulāri aicināja uz grieķu restorāniņu turpat netālu, apkalpotāji jau mūs pazina,” – attiecību sākumu ar vīru atceras Vaira Vīķe-Freiberga.
Viņa atzīst, ka tajos gados no vecākās paaudzes puses uz jauniešu attiecībām vēl bija liels spiediens: “Mana māte sāka uzstāt – sak, jūs tik bieži redz kopā, bet jūs neesat pat saderinājušies! Nonāksi vēl ļaužu valodās! Es viņai saku – mammu, te nav Latvijas lauki, un laiki arī ir citi. Tādu teicienu vispār neviens sen nelieto…”
Tomēr pienācis tas brīdis, kad Imants pēc kanādiešu tradīcijām Jaungada naktī uzdāvinājis briljanta gredzentiņu un abi steiguši vēstīt šo ziņu Vairs vecākiem.
Un kā smejas Vīķe-Freiberga, mammai atkal nav bijis pa prātam: “Viņa gāja “pa gaisu”! Kā jūs tā varējāt, viņa teica! Izrādās, viņasprāt, Imantam pirms tam bija jāprasa mana roka maniem vecākiem. Ja tagad no laika distances padomāju – mammai vienkārši patika rīkot drāmas. Tā bija gan ar manām precībām, gan vēlāk, kad precējās mans jaunākais pusbrālis.”
LA.LV izsaka visdziļāko līdzjūtību Freibergu ģimenei!