Tramps jauno gadu sāk ar skaļu atzīšanos: tagad pasaule zina to, par ko spekulēja gadiem ilgi
ASV prezidents Donalds Tramps atzinis, ka regulāri lieto lielākas aspirīna devas, nekā iesaka ārsti, lai gan tas rada veselības riskus. Intervijā The Wall Street Journal Tramps sacīja, ka dienā lieto 325 miligramus aspirīna jau aptuveni 25 gadus, jo esot “nedaudz māņticīgs” un vēloties, lai asinis būtu “šķidrākas”, raksta CNN.
Ārsti prezidentam ieteikuši samazināt devu līdz ierastajiem 81 miligramam, jo lielākas aspirīna devas palielina iekšējas asiņošanas risku, īpaši gados vecākiem cilvēkiem. Tramps gan norādījis, ka paļaujas uz saviem “labajiem gēniem” un ārstu ieteikumus neievēro.
Prezidenta rokas bieži redzamas ar kosmētiku, kas, pēc Baltā nama preses sekretāres teiktā, tiek izmantota, lai noslēptu zilumus. Tie it kā rodas no biežas roku spiešanas, tomēr medijos izskanējušas arī spekulācijas par Trampa veselības stāvokli, tostarp dzirdes un redzes pasliktināšanos.
Tramps atzinis, ka nožēlo padziļinātu medicīnisko izmeklējumu veikšanu 2025. gadā, jo tas, viņaprāt, devis kritiķiem papildu iemeslus apšaubīt viņa veselību. “Nekas man nekait,” uzsvēris prezidents.
Donalds Tramps, kurš, noslēdzot otro prezidentūras termiņu, būs vecākais ASV prezidents vēsturē, jau iepriekš centies mazināt sabiedrības uzmanību savai veselībai, taču redzamās pazīmes arvien biežāk raisa diskusijas par viņa fizisko stāvokli.