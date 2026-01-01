Foto: Anda Krauze

Vai jāraksta iesniegums? Jāieķeksē kāds lauciņš? Kas jādara, lai saņemtu palielinātos pabalstus, kas no šodienas stājušies spēkā 0

LETA
18:47, 1. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Ja valsts sociālais pabalsts vecākiem vai bērna aprūpes nodrošinātājiem, proti, aizbildnim, audžuģimenei vai adoptētājam, ir piešķirts 2025. gadā un tā izmaksa turpināsies arī pēc 2026. gada 1. janvāra, pabalsts tiks izmaksāts jaunajā palielinātajā apmērā un tiks pārrēķināts automātiski, aģentūru LETA informēja Labklājības ministrijas (LM) pārstāve Aiga Isajeva.

Kokteilis
Lielais 2026. gada horoskops visām zodiaka zīmēm – kas gaidāms attiecībās, finanšu jomā un kāda būs veselība?
Uzbrukums Putina rezidencei: Kallasa Vecgada vakarā komentē savu versiju par notikušo 100
No šodienas benzīns, dīzelis un smēķēšanas iekārtas ir dārgākas 50
Lasīt citas ziņas

Vienīgais gadījums, kad būs nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā būs ģimenes valsts pabalsta saņemšanai par koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē studējošu bērnu, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu, skaidro LM.

Vairumu valsts sociālo pabalstu izmaksā par esošo mēnesi, līdz ar to pabalstu jaunajā apmērā vecāks vai aprūpētājs saņems jau janvārī.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
FOTO. Sieviešu solidaritāte? Džilindžera bijušās sievas Jaungada nakts foto pārsteidz sekotājus
Kurās pilsētās siltumenerģijas rēķini pieaugs un kurās paliks lētāki?
FOTO. Mūzika, dejas un līksmība! Kā rīdzinieki sagaidīja 2026. gadu

Savukārt bērna kopšanas pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi, tas nozīmē, ka vecāks pabalstu jaunajā apmērā saņems februārī, kad tiks izmaksāts pabalsts par janvāri.

Piemēram, bērna kopšanas pabalsts līdz bērna pusotra gada vecumam tiks pārrēķināts no šodienas. Attiecīgi janvārī izmaksās pabalstu par 2025. gada decembri, un tas būs 171 eiro, savukārt februārī izmaksās jauno apmēru par janvāri, un tas būs 298 eiro.

Kā vēstīts, nākamgad bērna piedzimšanas pabalstu cels līdz 600 eiro jeb par 178,83 eiro, bet bērna kopšanas pabalstu jaunajiem vecākiem – līdz 298 eiro jeb par 127 eiro, vienlaikus saglabājot vecāku pabalstu 75% apmērā strādājošiem pabalsta saņēmējiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Valsts atbalsts beidzies, tagad par elektrību maksāsim vairāk: kas mūs sagaida?
Svarīgi! Šogad palielināti sociālie pabalsti, invaliditātes pensiju un ienākumu sliekšņu apmēri
No šodienas mūsu elektrības tarifs samazināsies, bet rēķini lētāki nekļūs. Kā tas iespējams?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.