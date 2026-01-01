Maestro Raimonds Pauls īsi pirms gadumijas atklāj, ka pārcietis operāciju: “Andrejs Ērglis uzrotīja piedurknes un ņēmās pa manām iekšām!” 0
Gadumijā vēlamies atskatīties uz paveikto, pārrunāt aktuālo ar svarīgiem cilvēkiem un ieskatīties nākotnē. LTV raidījumā “Gada jautājums” vecgada vakarā sarunājās ar Maestro Raimondu Paulu, kuram aizvadītais gads nav bijis viegls – mūžībā aizsaukti vairāki viņam mīļi cilvēki, bet pats viņš pārcietis operāciju, LTV raidījumā žurnālistei Anetei Bērtulei atklāja pats Raimonds Pauls. Viņam gaidāma arī apaļa jubileja, tādēļ šobrīd Maestro atkal tiek pievērsta pastiprināta uzmanība no teju visiem medijiem.
“Mūžībā aizsaukta ne tikai mana kundze, bet arī mana māsa un Latvijas izcilākais politiķis Jānis Peters,” LTV raidījumā teica Raimonds Pauls.
Savukārt viņu pašu ar Neatliekamo medicīnisko palīdzību nācies nogādāt slimnīcā, kur viņam veikta operācija.
“Andrejs Ērglis uzrotīja piedurknes un ņēmās pa manām iekšām,” ar humoru teica R. Pauls.
