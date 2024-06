Foto kolāža no NOVATE

Katra mamma zina, cik grūti dažreiz iemānīt bērnam brokastis, ja viņam nav apetītes, īpaši veselīgos augļus, dārzeņus, putru vai biezpienu. Tā vietā, lai spiestu bērnam apēst pagatavoto, piedāvājam oriģinālas idejas, kā ēdienu noformēt tā, lai pat visskaļākie fui un negribu apklustu.

Lācis no pankūkām

Sastāvdaļas:

Milti – 45 g

Piens – 120 ml

Olas dzeltenums – 1

Cukurs un sāls – pēc garšas

Augu eļļa cepšanai

Dekoram:

Saldais krējums – 50 g

Šokolāde – 50 g

Zemene – 1

Upenes – 4

Izcep nelielas pankūkas, līdz maliņas kļūst brūnas. Pēc tam no pankūciņām izgriež divus ovālus, divus apļus, degunu un ausis. Uz šķīvja no ovāla un apļa izveido figūriņu, pēc tam pārsmērē tās virsmu ar sakultu saldo krējumu, virsū liek otru kārtu ovāla un apļa, pievieno ausis un degunu. Pārsmērē ar sakulto krējumu un apkaisa ar rīvētu šokolādi. Izveido acis, purniņu un dekorē ar ogām.

Foto kolāža no NOVATE

Mājiņa ar paipalu oliņām

Tostermaize – 1 šķēle

Paipalu oliņa – 1gab.

Sviests – 20 g

Rīvēts siers – 50 g

Mazie tomātiņi – 2 gab.

Zaļumi – 20 g

Sāls pēc garšas

Ar cepumu formiņu palīdzību izveido maizes šķēlē caurumiņu. Tosterī pavisam nedaudz apgrauzdē šķēli no abām pusēm. Iesit šķēles viducī paipalu oliņu, cep uz pannas gatavu. Pēc tam pārkaisa ar sieru un izveido mājiņu. Lielākiem bērniem var izmantot vistas olas un veidot mazas tosta maizītes.

Foto kolāža no NOVATE

Krāsainās biezpiena brokastis

Sastāvdaļas:

Biezpiens – 200 g

Jogurts – 100 ml

Banāns – 2 gab.

Ogas – 10

Cukurs pēc vajadzības

Sablendē biezpienu, banānus, jogurtu. Iegūto masu liek bļodiņā un izgrezno ar ogām. Ieteicams izmantot krāsainus šķīvjus un tekstilu, lai ēdiens izskatītos maksimāli pievilcīgs.

Foto kolāža no NOVATE

Brokastis no olas un cīsiņiem

Sastāvdaļas:

Cīsiņi- 1 gab.

Nelielas olas – 2 gab.

Šķiņķis – 2 šķēlītes

Mazie tomātiņi – 2

Uz pannas vispirms apcep cīsiņu un šķiņķa šķēlītes. Pēc tam no vienas puses cep divas olas aptuveni 2 minūtes. Uz šķīvja sejiņas formā kārto vēršacis, tomātus, cīsiņu un šķiņķa šķēles. Pēc izvēles var papildināt ar zaļumiem.

Foto kolāža no NOVATE

Putra kā pūcīte

Sastāvdaļas:

Piens – 350 ml

Auzu pārslas – 80 g

Medus – 40 g

Zemenes

Mellenes

Ieber auzu pārslas verdošā pienā un vāra 4 minūtes. Pēc tam ļauj padzist zem vāciņa 10 minūtes. Pieliek medu, izmaisa un pārber ar ogām. Papildinot putru ar riekstiem, kivi un āboliem, uz lēzena šķīvja to var pasniegt pūces izskatā.

Foto kolāža no NOVATE

Lai labi garšo!