Ansis Bogustovs
Foto – Zigmunds Bekmanis

Bogustovs par Trampa politisko nespēju: Kam mums to vēl vajadzēja šajā pasaulē, kura jau tā jūk prātā… 0

LA.LV
19:00, 6. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Pie visa, kas ir jau pateikts par Irānā notiekošo, Ansis Bogustovs, žurnālists, TV24 raidījumu “Ziņu top” un “Globuss” vadītājs, vēlas pievērst uzmanību svarīgākajam – kāpēc vispār šis konflikts sākās.

Viņš TV24 raidījumā “Preses klubs” aicina vērtēt to, cik vieglu roku ASV prezidentam Donaldam Trampam nav gribas risināt savas nesmukās problēmas ASV iekšpolitikā ar Džefrija Epstīna failiem un citām lietām, kā viņš novērš cilvēku uzmanību un, zinot, ka karš vienmēr nozīmē lielus upurus un tas nav tikai bulciņu cenu kāpums, jo degviela kļuvusi dārgāka, cik bezatbildīga bija šāda izvēle.

Pievienotajā video skatieties, ko A. Bogustovs domā par tiesībām spiest “sarkano podziņu”, ja tā nonākusi traku līderu rokās – ka ir arī gadījumi, kad tā jāspiež, lai atturētu citus.

