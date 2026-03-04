Ķīna caur slepeniem kanāliem sākusi izdarīt spiedienu uz Irānu: zināms, ko tā sola pretī 0
Ķīna neoficiāli pastiprinājusi spiedienu uz Irānu, cenšoties novērst energoresursu piegāžu traucējumus caur reģiona galveno jūras koridoru. Pekinas intereses ir tieši skartas.
Bloomberg ziņo, ka Pekinas pārstāvji slēgtos kanālos pārliecina Teherānu neveikt radikālas darbības, kas varētu izjaukt naftas un gāzes tranzītu caur Hormuza šaurumu. Nozares avoti apgalvo, ka Ķīna faktiski pieprasa Irānai atturēties no uzbrukumiem tankkuģiem.
Pretī tiek sagaidīta stabila eksporta saglabāšana, kas ir kritiski svarīga globālajam tirgum, tostarp pašai Ķīnai.
Vienlaikus Ķīna publiski aicinājusi visas konflikta puses nodrošināt kuģošanas drošību, kas kļuvusi par līdz šim tiešāko Pekinas signālu Teherānai.
Situācija saasinājās pēc ASV un Izraēlas triecieniem pa Teherānu un Irānas atbildes darbībām, kas skāra visas Persijas līča valstis. Uz šī fona kuģu kustība caur Hormuza šaurumu gandrīz apstājusies.
Ķīnai tas ir īpaši jutīgi: valsts joprojām ir lielākā naftas un gāzes importētāja pasaulē, un ievērojama daļa piegāžu notiek tieši pa šo maršrutu.
Tērauda eksports paralizēts
Reģionālā konflikta eskalācija jau skārusi arī citas nozares. Kā ziņo Reuters, navigācijas problēmas faktiski paralizējušas Ķīnas tērauda eksportu uz Persijas līča valstīm. Uzņēmumi uz laiku pārtraukuši piedāvājumus klientiem, bet izmaksas strauji pieaugušas.
Papildu riska faktors ir apdrošinātāju rīcība: daudzi no tiem atsakās segt reisus caur bīstamo zonu starp Irānu un Omānu. Rezultātā tiek pārrautas loģistikas ķēdes, bet metāla un energoresursu piegādes ir apdraudētas.
Hormuza šaurums joprojām ir kritiski svarīgs mezgls pasaules tirdzniecībā. Ķīnai tas ir divkārt nozīmīgs — kā galvenais naftas un gāzes importa kanāls un kā galvenais tērauda eksporta maršruts uz reģionu, kas veido ievērojamu daļu no ārējām piegādēm.
Nesen Bloomberg ziņoja, ka divas Persijas līča valstis aicinājušas Vašingtonu sākt sarunas ar Teherānu, lai mazinātu spriedzi reģionā.