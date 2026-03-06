CSDD par trešo valstu pilsoņu tiesībām vadīt auto Latvijā: Viņi arī bieži krāpjas 0

18:48, 6. marts 2026
Latvijā ar braukšanas kultūru lepoties nevaram – pie mums notiek daudz avāriju, kuras parasti arī paši izraisām. Tomēr nesenā avārija uz Liepājas šosejas, kurā frontāli sadūrās “fūre” un starppilsētu autobuss, liek aizdomāties mums daudziem.

RAKSTA REDAKTORS
Indijas pilsonis, kurš bija pie stūres smagajai mašīnai, tika aizturēts. Tiesa viņam piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Par apcietinājuma iemesliem Valsts policija informāciju neatklāj. TV3 “Degpunktā” pieļāva, ka, iespējams, šāds lēmums pieņemts, lai indietis “nepazustu”.

Avārija atstāja smagas sekas – abas kājas nācās amputēt autobusa šoferim. Smagi cieta arī vairāki autobusa pasažieri.

Pēc šī visa raisījās diskusija sabiedrībā par to, cik ļoti un nopietni tiek kontrolēta trešo valstu pilsoņu vadītāja apliecību legalitāte un kāpēc viņi drīkst piedalīties satiksmē ES.

Zvērināts advokāts Olavs Cers norādīja, ka gada laikā šādiem cilvēkiem būtu jāsaņem Latvijas tiesības, proti, jānoliek braukšanas eksāmens un jāzina arī satiksmes noteikumi. Cers norāda uz bēdīgo statistiku konkrēto iebraucēju vidū, tāpēc gads ir pārāk ilgs laiks, lai viņi nokārtotu visus dokumentus – viņš piedāvā, ka šis termiņš būtu mēnesis-divi-trīs pēc iebraukšanas.

TV24 raidījumā “Uz līnijas” to komentēja Aivars Aksenoks, Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs – kāds ir viņa viedoklis par tik ilgu termiņu, kāds tas ir šobrīd un cik būtu ātrākais, kad šiem cilvēkiem būtu jākārto dokumenti?

