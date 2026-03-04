“Ja viņi to izdarīs..” Tramps atstājis bīstamus norādījumus, ko darīt, ja Irāna mēģinās viņu nogalināt 0
Pēc kopīgajiem ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai, kuros tika nogalināts valsts augstākais līderis ajatolla Ali Hamenei, aktuāls kļuvis jautājums, kas notiktu, ja Irāna mēģinātu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Jau iepriekš, pērnā gada februārī, D.Tramps sacīja, ka ir atstājis norādījumus – ja Tuvo Austrumu valsts viņu nogalinātu, tā tiktu “noslaucīta no zemes virsas”.
Šādu paziņojumu Tramps izteica pēc tam, kad Ovālajā kabinetā parakstīja izpildrīkojumu, atkārtoti apstiprinot maksimālā spiediena politiku pret Irānu. Parakstot dokumentu, prezidents sacīja: “Es to parakstīšu, bet cerams, ka mums to nevajadzēs bieži izmantot.” Viņš piebilda, ka vēlētos panākt vienošanos ar Irānu.
Atbildot uz jautājumu par Irānas un ar to saistīto grupējumu iespējamiem draudiem viņu nogalināt, Tramps sacīja:
Tramps kritizēja bijušo ASV prezidentu Džo Baidenu par to, ka viņš savas prezidentūras laikā neesot brīdinājis Irānu par pilnīgu iznīcināšanu šāda atentāta gadījumā.
Šā gada janvārī Tramps atkārtoti brīdināja Irānu, ka atentāta draudi no Teherānas puses nozīmētu to, ka valsts tiktu uzspridzināta.
Intervijā raidījumā “Katie Pavlich Tonight” viņš sacīja: “Viņiem nevajadzētu to darīt, bet es esmu atstājis paziņojumu. Ja kaut kas notiks, mēs uzspridzināsim visu — visa valsts tiks uzspridzināta.”
“Man ir ļoti stingri norādījumi. Ja kaut kas notiks, viņi tiks noslaucīti no zemes virsas,” Tramps uzsvēra.