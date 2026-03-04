Donalds Tramps piedzīvo atentātu.
Donalds Tramps piedzīvo atentātu.
Foto: Scanpix/AFP or licensors/LETA

“Ja viņi to izdarīs..” Tramps atstājis bīstamus norādījumus, ko darīt, ja Irāna mēģinās viņu nogalināt 0

LA.LV
6:33, 4. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Pēc kopīgajiem ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai, kuros tika nogalināts valsts augstākais līderis ajatolla Ali Hamenei, aktuāls kļuvis jautājums, kas notiktu, ja Irāna mēģinātu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trampu.

Eskalācija Tuvajos Austrumos sasniegusi jaunu līmeni: Irāna izteikusi oficiālu brīdinājumu Eiropas valstīm 2
Mēness pamet Zemi? Šobrīd debesu jumā notiek neatgriezeniskas lietas, tās ietekmēs visu 2
Kokteilis
Vai kāds ir teicis, ka tev ir “veca dvēsele”? Iespējams, atbilde slēpjas tavā dzimšanas datumā
Lasīt citas ziņas

Jau iepriekš, pērnā gada februārī, D.Tramps sacīja, ka ir atstājis norādījumus – ja Tuvo Austrumu valsts viņu nogalinātu, tā tiktu “noslaucīta no zemes virsas”.

Šādu paziņojumu Tramps izteica pēc tam, kad Ovālajā kabinetā parakstīja izpildrīkojumu, atkārtoti apstiprinot maksimālā spiediena politiku pret Irānu. Parakstot dokumentu, prezidents sacīja: “Es to parakstīšu, bet cerams, ka mums to nevajadzēs bieži izmantot.” Viņš piebilda, ka vēlētos panākt vienošanos ar Irānu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Viss, ko es redzēju, bija kā cilvēks aizlido un izšķīst.” Šofera novēršanās beidzas ar cilvēka nāvi
“Braucot iekšā – viena cena, braucot ārā – jau cita.” Acīgākie iedzīvotāji fiksē degvielas cenu kāpumu Latvijā
Kokteilis
Vai kāds ir teicis, ka tev ir “veca dvēsele”? Iespējams, atbilde slēpjas tavā dzimšanas datumā

Atbildot uz jautājumu par Irānas un ar to saistīto grupējumu iespējamiem draudiem viņu nogalināt, Tramps sacīja:

“Viņi to nav izdarījuši, un tas viņiem būtu briesmīgs solis — ne jau manis dēļ. Ja viņi to izdarītu, viņi tiktu noslaucīti. Tas būtu beigas. Es esmu atstājis norādījumus. Ja viņi to izdarīs, viņi tiks iznīcināti — nekas nepaliks pāri.”

Tramps kritizēja bijušo ASV prezidentu Džo Baidenu par to, ka viņš savas prezidentūras laikā neesot brīdinājis Irānu par pilnīgu iznīcināšanu šāda atentāta gadījumā.

Šā gada janvārī Tramps atkārtoti brīdināja Irānu, ka atentāta draudi no Teherānas puses nozīmētu to, ka valsts tiktu uzspridzināta.

Intervijā raidījumā “Katie Pavlich Tonight” viņš sacīja: “Viņiem nevajadzētu to darīt, bet es esmu atstājis paziņojumu. Ja kaut kas notiks, mēs uzspridzināsim visu — visa valsts tiks uzspridzināta.”

“Man ir ļoti stingri norādījumi. Ja kaut kas notiks, viņi tiks noslaucīti no zemes virsas,” Tramps uzsvēra.

Donalds Tramps
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Es tiku pie viņa, pirms viņš tika pie manis!” Tramps pārsteidzošā paziņojumā atklāj, kādēļ sācis jaunu karu
Nopludināti dokumenti par slepenu Krievijas un Irānas darījumu: detaļas var īpaši nepatikt Trampam
VIDEO. Asins šaltis, pūļa panika, ASV valdības karogi nolaisti pusmastā. Nošauts Trampa sabiedrotais Kērks
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.