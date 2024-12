Radušies bojājumi arī trim zemūdens sakaru kabeļiem starp Igauniju un Somiju, trešdienas vakarā Igaunijas Patērētāju tiesību aizsardzības un tehniskās uzraudzības pārvaldi (TTJA) informēja uzņēmumi “Elisa Eesti AS” un “CITIC Telecom CPC”.

Jau iepriekš tika ziņots, ka trešdien pārtraucis darboties Igauniju un Somiju savienojošais elektrokabelis “EstLink 2”.

Kā ceturtdien vēsta Igaunijas mediji, TTJA informēta, ka bojāti divi “Elisa” grupai piederoši sakaru kabeļi un viens “CITIC Telecom” piederošs sakaru kabelis.

Darbības pārtraukuma iemesls pagaidām nav zināms, taču kabeļu īpašnieki pašlaik novērš bojājumus.

Kā norāda telekomunikāciju uzņēmumi, kas sniedz sakaru pakalpojumus pa kabeļiem, traucējumi nav jūtami ietekmējuši gala lietotājus, visi pakalpojumi un sakari starp Igauniju un Somiju darbojas.

Igaunijas ārējie savienojumi ir daudzkārt dublēti, un zemūdens kabeļa bojājuma gadījumā var izmantot alternatīvus funkcionējošus zemūdens kabeļus vai virszemes kabeļus uz Latviju, lai nodrošinātu pārrobežu piekļuvi internetam un dažādu pakalpojumu darbību.

Somijas mediji iepriekš vēstīja, ka laikā, kad pārtrauca darboties “EstLink 2”, tā tuvumā atradies kuģis “Xin Xin Tiang 2”, kas kuģo ar Honkongas karogu. Vēlāk parādījās ziņas, ka tuvumā bijis arī krievu “ēnu flotes” kuģis “Eagle S”, kas kuģo ar Kuka salu karogu.

Pēc pēdējiem incidentiem Somu līcī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs sociālajos tīklos pauž vērtējumu, ka zemūdens kabeļu bojājumi starp Somiju un Igauniju, visticamāk, nav nejaušība.

“Kritiskās jūras infrastruktūras aizsardzībai ir jābūt vienam no galvenajiem NATO un reģionālajiem uzdevumiem Baltijas jūrā,” uzsver Rinkēvičs.

