“Brauciet ar sabiedrisko transportu, viņi teica!” Bet “Rīgas Satiksme” nemaz tādu nepiedāvā 3

20:15, 17. novembris 2025
Ziņas Latvijā

“Brauciet ar sabiedrisko transportu, viņi teica! Sākumā neticēju savam acīm, bet ne 11., ne 13.trolejbuss brīvdienās un svētku dienās nemaz nekursē! Gan jau vēl kādi, vnk nemeklēju. Piedodiet, bet tas NAV NORMĀLI!” šādu ierakstu socvietnē “X” publicējusi @NeilaKrave.

Viņa ir saprotami neapmierināta, jo Rīgas valstpilsētas mobilitātes propaganda par to, ka jāizmanto sabiedriskais transports un mašīnas jāatstāj mājās, acīmredzmi nedarbojas. Kā vēsta sieviete: “Nevaru rimties – 18. trolejbuss pilns kā darbadienu rītos! Lai no Stirnu ielas tālā gala aizbrauktu līdz Daugavas stadionam, vajag teju 40 minūtes (10 -15 vietā) un vismaz 1 pārsēšanos. Vai divas. Negribētos apskatīt #StaroRīga, nospļautos un nebrauktu. Par ko maksāju nodokļus?”

Protams, Rīgā visbiežāk var salāgot sabiedriskā transporta maršrutus, taču tas noteikti nav nekas lietotājam ērts, tam piekrīt arī komentāros zem šī ieraksta: “Visur ir “citi” varianti. Kas braucienu padara neērtāku. Vai ļoti neērtu.”

Faktam, ka brīvdienās pie atsevišķiem sabiedriskā tranporta maršrutiem dzīvojošajiem nav iespēju nekur aizbraukt, piebalso arī citi. Izrādās, Rīgā brīvdienās nav pieejami par vairāki sabiedriskā transporta maršruti.

