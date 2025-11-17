“Sēž smirdīgs bomzis un piedevām vēl vemj…” Cilvēki neapmierināti ar kārtību sabiedriskajā transportā 0
Brauciens ar sabiedrisko transportu Rīgā reizēm var kļūt par izaicinājumu – ne jau dēļ sastrēgumiem vai biļešu kontrolieriem, bet dēļ pasažieriem, kuriem šķiet, ka sabiedriskā vide vairs nav sabiedriska. Ko darīt situācijā, kad tramvaja vagonā sēž bezpajumtnieks, kurš ne tikai rada nepatīkamu smaku, bet arī apdraud citu komfortu un higiēnu? Tieši šādā situācijā nonākusi kāda sieviete.
Sarma sociālo mediju platformā “X” dalījusies ar kādu situāciju, kurā neviens no mums nevēlētos nonākt, viņa vēršas pie “Rīgas satiksmes ar jautājumu: “Ko iesākt situācijā, ja tramvaja 2.vagonā sēž smirdīgs bomzis un piedevām vēl vemj. Visi pasažieri stāv pusvagonu nost no viņa, bet viņš kā karalis brauc. Kā paziņot to tramvaja vadītājam, lai izsēdina, jo tas nav normāli, ka visiem jāliek degunam priekšā šalles.”
Arī citiem cilvēkiem ir bijusi negatīva pieredze izmantojot Rīgas sabiedrisko transportu. “Tieši bomžu un sabiedriskā transporta lietotāju specifiskās izpratnes dēļ par personisko higiēnu, es nelietoju sabiedrisko transportu tā, ka nemaz. Konduktoru ekskluzīvi zemais intelekta līmenis ir papildus bonuss RS sniegtajam pakalpojumam,” skaidro lietotājs ar segvārdu @kukseriks.
Kāda sieviete vārdā Vita komentāros norādījusi, ka arī bezpajumtniekiem ir tādas pašas tiesības kā jebkuram citam cilvēkam. Viņa uzsvērusi, ka “bomzis arī ir cilvēks”, atgādinot, ka arī citu sabiedrības slāņu pārstāvji nereti uzvedas nepieņemami – “nonarkojušies, apdzērušies deputātu un biznesmeņu bērni arī vemj un čurā publiskās vietās, arī transportā.”
Vita dalās savā uzskatā, ka cilvēka vērtību nenosaka izskats vai stāvoklis sabiedrībā – “bomzis kaķis ir tikpat svarīgs kā šķirnes” – un piebilda, ka, ja kādam šāda sabiedrība transportā nav pieņemama, varot braukt ar taksi.
Kāds komentētājs atzīmējis, ka agrāk šādos gadījumos bezpajumtnieku no transporta vienkārši izsēdinātu, bet tagad spēkā ir Stambulas konvencija, kas sargā visas dzīvās būtnes, tagad tikai var lūgt bomzi izkāpt ārā vai izsaukt policiju.
Kas citiem sakāms par situāciju sabiedriskajā transportā?
“Vari pat nemēģināt ziņot vadītājam. Tā “Rīgas satiksme” atbild tikai publiski. Kad realitātē tāds bomzis ir jāizsēdina, bet vadītājs to ignorē, tad RS paziņo, ka vadītājs ar to nenodarbojas.”
“Pats dzenu ārā bomžus no sabiedriskā, jo nu diemžēl es nevaru to visu paciest. Dažreiz viņi kaulējās par pieturām, bet nesanāks.”
“Tas nav šofera darbs, tas ir policijas darbs.”
“Neko nevar darīt, kam smalks deguns tas brauc ar privāto wagen, tādas lietas notiek visā pasaulē. Man ir gadījies, ka Londonas metro pēdējos reisos jauna meitene netālu apvemjas braucot no vakara izpriecām, kavalieris pagrūda priekšā kaut kādu tūtu vai maisiņu. A ko darīt?!”
Uz šo gadījumu reaģējusi arī “Rīgas satiksme”.
“Rīgas satiksmes” pārstāvis komentāros raksta: “Ja transporta salonā pamanāt nevēlamas personas, zvaniet policijai pa tālruni 112.
Ja iespējams, atcerieties transportlīdzekļa numuru – mēs tūlīt nodosim ziņu, lai tramvajs tiktu pārbaudīts. Nākamreiz par šādiem gadījumiem droši varat rakstīt arī šeit.”
