Serbija, Džadaras apkaime Foto. Scanpix/LETA, Ekrānšāviņi no X

Briest nemieri – zaļā gaisma litija raktuvēm Serbijā. “Tas ir psiholoģiskais karš – viņi speciāli rada mums depresīvu noskaņu” Ieteikt







Litija raktuves Serbijas Džadaras ielejā dīkstāvē bija jau divus gadus. Tagad plāni tiek atdzīvināti – un Vācija ir ļoti ieinteresēta šo šobrīd pasaulē kritiski svaŗīgo izejvielu ieguvē. Taču serbu aktīvisti ir šausmās.

Svelmainā vasara nav atturējusi lauksaimniekus no ciematiem Džadaras ielejā Serbijas rietumos apstrādāt savus laukus. Šeit dzīvo ap 18 000 cilvēku, no kuriem lielākā daļa ir jaunas ģimenes ar bērniem. Viņi paļaujas uz ielejas auglīgo augsni. Taču pēdējo piecu gadu laikā Lielbritānijas un Austrālijas kalnrūpniecības giganta Rio Tinto plāni ir apgriezuši viņu dzīvi kājām gaisā. Viņu ielejā plānots veidot litija ieguves raktuves, par to plašāk vēstī Deutsche Welle.

Vietējie šeit dzīvo paaudzēm, pazīst šo teritoriju kā savu kabatu un ir pārliecināti, ka raktuves un iedzīvotāji nevar pastāvēt līdzās. “Šeit, tikai dažus simtus metru no mūsu baznīcas, tiks uzcelta centrālā pārstrādes rūpnīca. Pēc tam katru dienu šeit tiks sasmalcināti no četriem līdz pieciem tūkstošiem tonnu akmeņu, apstrādāti ar 1000 tonnām sērskābes un izskaloti ar milzīgu daudzumu ūdens, kas pēc tam nonāks Džadaras upē,” DW stāsta vietējais iedzīvotājs.

Organizācija “Ne damo Jadar” vēlas novērst raktuvju izveidošanu, jo uzskata, ka viņi zaudēs ne tikai mājas, bet arī galveno ienākumu avotu – vidi. “Mašīnas Eiropai, akumulatori ķīniešiem – poligoni, slimības, vēzis un – kas zina, kas vēl – mums, serbiem. Jā, raktuves Serbijā ir labākas nekā Vācijā vai Francijā,” citēts DW intervijā.