Armijas pārtikas iepirkuma lietā atstādināts bijušais "Nacionālās apvienības" biedrs Ezeriņš







Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētajā armijas pārtikas iepirkuma lietā viena no atstādinātajām amatpersonām ir iepirkuma komisijas vadītājs, bijušais Nacionālās apvienības (NA) biedrs Ēriks Ezeriņš, izriet no aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces (NA) sacītā intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma”.

Mūrniece gan Ezeriņa vārdu tieši atturējās nosaukt, taču atzina, ka tas ir konkrētā iepirkuma komisijas vadītājs. LETA jau iepriekš ziņoja, ka komisiju vadīja Ezeriņš.

Vaicāta, vai Ezeriņš joprojām ir NA biedrs, Mūrniece atbildēja, ka, pēc viņas rīcībā esošās informācijas, Ezeriņš no partijas ir izstājies.

Otra ar ministres rīkojum no amata uz laiku atstādinātā persona ir Nacionālo bruņoto spēku amatpersona, kura bija atbildīga par konkrēto iepirkumu. Arī šīs personas vārdu vai rangu ministre neatklāja, aizbildinoties ar izmeklēšanas interesēm.

Joprojām turpinoties pārbaudes attiecībā uz citām amatpersonām, kas piedalījušās šī līguma slēgšanā.

Mūrniece pastāstīja, ka ir uzdevusi Aizsardzības ministrijas (AM) juristiem vērtēt armijas pārtikas iepirkuma līguma iespējamās laušanas juridiskos aspektus, tomēr viņa vērsa uzmanību, ka svarīgi ir vērtēt arī iepirkuma lietderību jeb to, “vai valsts ir nopirkusi kaut ko, kas ir tā vērts”. To vērtēšot Valsts kontrole.

Minēto līgumu no drošības viedokļa izvērtēšot arī Militārās izlūkošanas un drošības dienests, lai pārbaudītu, vai vienošanās dokumentā apstiprinātā kārtība ir droša jeb “vai šāds pakalpojums nenes līdzi ievērojamus drošības riskus saistībā ar bruņoto spēku apgādi gan miera, gan kara laikā”.

Mūrniece piebilda, ka jau tuvākajās dienās cer saņemt pirmos ziņojumus no pārbaužu veicējiem.

Gadījumā, ja armijas pārtikas iepirkuma līgums tiks lauzts, neesot pamata bažām, ka armija paliks badā. Kā tieši armija tādā gadījumā tiks paēdināta, ministre gan pagaidām nevarēja atbildēt, norādot, ka tas tiek vērtēts.

Kā ziņots, KNAB izmeklētajā armijas pārtikas iepirkuma lietā tiesības uz aizstāvību ir diviem iepirkuma komisijas locekļiem, uzņēmuma pārstāvim un bijušā aizsardzības ministra padomniekam.

KNAB aģentūrai LETA iepriekš apstiprināja, ka patlaban četrām kriminālprocesā iesaistītajām personām – diviem iepirkuma komisijas locekļiem, uzņēmuma pārstāvim un bijušā aizsardzības ministra padomniekam ir tiesības uz aizstāvību. Nevienai personai šajā kriminālprocesā nav piemēroti drošības līdzekļi.

Plašāku informāciju par kriminālprocesā iesaistītajām personām birojs patlaban nevarot sniegt.

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (VALIC) organizētā iepirkuma “Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām” komisijas vadītājs bija Ezeriņš, komisijas vadītāja vietniece – Rinalda Grīna.

Komisijas locekļi bija Imants Freibergs, Kārlis Sudrabs, Sanita Vaidere, Ervīns Skudra, Inga Akmeņkalna-Avana un toreizējā aizsardzības ministra Arta Pabrika (LA) padomnieks Valdis Verners. Komisijas loceklis Igors Marčenko darbojies laikā no 2021.gada 18.oktobra līdz 2022.gada 21.martam.

16.martā KNAB paziņoja, ka saistībā ar bruņoto spēku pārtikas iepirkumu aizturējis trīs personas. Tajā pašā dienā KNAB vairākos objektos Rīgā un citviet Latvijā veica kriminālprocesuālās darbības, tai skaitā 14 tiesas sankcionētas kratīšanas saistībā ar iepirkumu.

Lai ar kriminālprocesuālām metodēm pārbaudītu, vai iepirkuma procedūras laikā no 2021.gada 18.oktobra līdz šī gada 10.janvārim īstenoti noziedzīgi nodarījumi, KNAB 3.martā sācis kriminālprocesu.

Kriminālprocess sākts pēc trīs Krimināllikuma pantiem par nepatiesu ziņu par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā norādīšanu deklarācijā, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā un neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu.

17.marta pēcpusdienā AM paziņoja, ka aizsardzības ministre izdevusi rīkojumu no amata pienākumu pildīšanas uz laiku atstādināt divas amatpersonas, kas saistītas ar minēto pārtikas iepirkumu. Vienlaikus pret abām uz laiku atstādinātajām amatpersonām sākta disciplinārā izmeklēšana.

AM saistībā ar 220 miljonus eiro vērto armijas pārtikas iepirkumu sākusi dienesta pārbaudi. Ministrija arī informējusi KNAB, prokuratūru un Valsts kontroli. Pārbaudi prokuratūrā veic Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības koordinācijas nodaļa.

Rojā reģistrēts uzņēmums “Zītari LZ” pērn decembrī ieguvis 220 miljonus eiro vērtu līgumu par pārtikas piegādi NBS vajadzībām turpmākos piecus gadus.

Iepirkuma komisiju vadījis pašreizējās aizsardzības ministres pārstāvētās NA biedrs Ezeriņš, kurš no partijas saraksta iepriekš kandidējis Rīgas domes vēlēšanās un Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās. Ezeriņa tēvs ir savulaik publiskajā telpā par “tēvzemiešu” “pelēko kardinālu” dēvētais uzņēmējs Normunds Lakučs, kurš savulaik pārstāvēja apvienības “Tēvzemei un brīvībai”/LNNK intereses Privatizācijas aģentūrā un dažādu valsts uzņēmumu padomēs.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka jau 31 gadu pastāvošais uzņēmums “Zītari LZ” patlaban pieder Laurai Zeltiņai un advokātam Modrim Supem. Zeltiņa ir uzņēmuma valdes priekšsēdētāja. KNAB datu bāze liecina, ka Supe pērn maijā partijai “Latvijas attīstībai” ziedojis 2500 eiro, vēl gadu iepriekš – 2000 eiro. Savukārt 2015. un 2017.gadā kopumā viņš ziedojis 10 000 eiro partijai “Gods kalpot Rīgai”.

“Zītari LZ” 2021.gadā apgrozījis 562 498 eiro un strādājis ar 141 546 eiro peļņu. Gadu iepriekš apgrozīti 797 051 eiro un strādāts ar 62 399 eiro zaudējumiem. 2019.gadā apgrozīti 3 400 068 eiro un strādāts ar 31 800 eiro peļņu, bet 2018.gadā apgrozīti 2 314 098 eiro un strādāts ar 160 985 eiro peļņu. Arī iepriekšējos gados katru gadu apgrozīti vairāk nekā divi miljoni eiro.

Uzņēmumam ir četras ēdnīcas Talsos un Rīgā, bistro Rojā, krogs, kafejnīca un picērija Ventspilī. “Firmas.lv” informācija liecina, ka uzņēmumam ir deviņi transportlīdzekļi – četri vieglie, četri kravas un viena piekabe.

Uzņēmuma 2021.gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka uzņēmums galvenokārt sniedz ēdināšanas pakalpojumus “Rīgas satiksmei”, ēdināšanas punktos un Rojas vidusskolas ēdnīcā, kā arī sniedz ēdināšanas pakalpojumus citām juridiskām un fiziskām personām.

Ar “Zītari LZ” līgums ir noslēgts par loģistikas sistēmas izveidi, kas apvieno virkni pārtikas ražotājus un citus komersantus, lai nodrošinātu pārtikas piegādi visām NBS vienībām visā Latvijas teritorijā. Saskaņā ar līgumu, uzņēmumam pēc NBS pieprasījumiem būtu jānodrošina arī nepieciešamie pārtikas krājumi. Tāpat vienošanās paredz pienākumu uzņēmumam nodrošināt NBS nepieciešamās pārtikas ražošanu un piegādi kara gadījumā, iepriekš norādījusi AM.