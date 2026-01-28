Budapeštas mēram izvirzīta apsūdzība – neraugoties uz aizliegumu, viņš noorganizēja praida gājienu 0
Ungārijā prokuratūra trešdien izvirzīja apsūdzības Budapeštas mēram Gergejam Karāčoņam par pilsētas praida gājiena organizēšanu pērn jūnijā, kas, neraugoties uz oficiālo aizliegumu, pulcēja rekorddaudz cilvēku.
Organizatori lēsa, ka gājienā piedalījās vairāk nekā 200 000 cilvēku.
Pēc tam, kad premjerministrs Viktors Orbāns bija paziņojis par savu nodomu aizliegt praidu, viņa valdošā koalīcija veica grozījumus likumā un konstitūcijā, lai ikgadējo gājienu aizliegtu.
Budapeštas dome iesaistījās pasākuma līdzorganizēšanā, lai mēģinātu apiet pieņemtos noteikumus, bet policija tomēr izdeva aizliegumu, un Orbāns brīdināja organizatorus un dalībniekus par “juridiskām sekām”.
Prokuratūra “izvirzījusi apsūdzības un pieprasa naudassodu Budapeštas mēram, kas organizēja un vadīja publisku sapulci, neraugoties uz policijas aizliegumu,” teikts prokuratūras paziņojumā.
“Apgabala prokuratūra ierosināja tiesai piemērot apsūdzētajam naudassodu saīsinātā spriedumā bez tiesas sēdes,” tā piebilda, nenorādot nekādu sīkāku informāciju par pieprasītā naudassoda apmēru.
Karāčoņs, kas pārstāv opozīcijā esošo vides aizstāvju partiju “Dialogs Ungārijai”, reaģēja uz apsūdzībām, paužot, ka no “lepna aizdomās turamā kļuvis par lepnu apsūdzēto”.
“Viņi pat nevēlas tiesu, jo viņi pat nespēj saprast, ka šeit, šajā pilsētā, mēs esam iestājušies par brīvību, saskaroties ar savtīgu, mazisku un nicināmu varu,” mērs pauda platformā “Facebook”.
Karāčoņs tika nopratināts augustā, un par aizliegta mītiņa organizēšanu un mudināšanu piedalīties tajā viņam draudēja līdz vienam gadam cietumā.
Par piedalīšanos praida gājienā tā dalībniekiem varēja draudēt naudas sods līdz 500 eiro, taču policija jūlijā paziņoja, ka pret viņiem nevērsīsies.