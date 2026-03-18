Trešdaļa mūsu bērnu līdz pilngadībai sirgs ar šo: Apinis aicina vecākus atvērt acis un glābt savus bērnus

10:03, 18. marts 2026
Latvijā arvien nopietnāka problēma kļūst bērnu fiziskā veselība, jo līdz pilngadībai ievērojamai daļai jauniešu attīstās liekais svars, TV24 raidījumā “Laiks Zinātnei” norāda medicīnas zinātnes apskatnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Pēteris Apinis.

Pēc viņa teiktā, problēma neveidojas vienā konkrētā vecumā, bet pakāpeniski uzkrājas bērna augšanas laikā.

“Apmēram trešā daļa Latvijas bērnu līdz 18 gadu vecumam sasniedz lieko svaru. Tas nenotiek septiņu gadu vecumā – tas veidojas pakāpeniski,” skaidro Apinis.

Viņš uzsver, ka liekais svars jauniešiem rada virkni turpmāku problēmu, kas ietekmē arī nākotnes iespējas.

Līdz ar lieko svaru nāk vesela virkne problēmu. Piemēram, jaunieši nespēj nokārtot fiziskās normas, lai iestātos armijā, kļūtu par policistiem vai strādātu citās profesijās, kur nepieciešama laba fiziskā forma. Pēc viņa domām, viena no būtiskākajām problēmām ir nepietiekama fiziskā aktivitāte skolās.

Latvijas lielā problēma ir tā, ka izglītības sistēmā netiek atrasts veids, kā nodrošināt bērniem regulāras fiziskās aktivitātes. Norvēģijā vai Zviedrijā ir pieņemts, ka katram bērnam katru dienu ir vismaz viena stunda normālas fiziskās aktivitātes, vēlams ārā.

Viņš uzskata, ka šāda pieeja būtiski uzlabotu bērnu veselību.

Ja mēs to spētu nodrošināt, mūsu bērni būtu daudz veselāki. Jau tā mums bērnu ir maz, bet tos pašus mēs iesēdinām klasēs un liekam mācīties dažādas teorētiskas lietas, tā vietā, lai viņi vairāk kustētos, domātu un darītu arī fiziski aktīvas lietas.

