Foto: Ekrānuzņēmums no "YouTube" video

Krievijā gatavojas neitralizēt propagandistu Solovjovu, kurš, saēdies drosmi, tiešajā ēterā sācis runāt patiesību 0

8:15, 18. marts 2026
Politologs Mihails Naki vērsis uzmanību uz izmaiņām, kas notikušas ar vienu no galvenajiem Krievijas propagandistiem Vladimiru Solovjovu, kurš sācis runāt patiesību.

Ja agrāk Krievijas propagandisti translēja tikai to informāciju, ko viņiem sniedza Kremlis, tad tagad situācija mainās, norādīja Naki.

Vladimirs Solovjovs savos raidījumos arvien biežāk runā patiesību, kas, visticamāk, nepatīk Putinam. Tieši tāpēc propagandista programmu fragmenti, kas ir pretrunā ar “partijas līniju”, vienkārši tiek izgriezti.

Par pārmaiņām, kas notiek ar Solovjovu, politologs pastāstīja savā “YouTube” kanālā. “Pēdējā laikā kaut kas ir salūzis. Pie šāda secinājuma var nonākt, vērojot Vladimiru Solovjovu. Viņu ir grūti turēt aizdomās par nepaklausību.

Tas ir galvenais Krievijas propagandists, kurš tieši ir atkarīgs no šī režīma, un, kad viņš sāk runāt lietas, kas pārkāpj ierasto kārtību, rodas jautājums – kas tas ir? Kremļa torņu cīņa? Vai viņš zaudējis robežu sajūtu? Vai jūt pārmaiņu vēju? Nav skaidrs,” ar ziņām no Krievijas pārsteidza blogeris.

“Vēl dīvaināk ir tas, ka tik augsta līmeņa cilvēku Krievijas propagandas sistēmā sāk cenzēt — un ne tikai “metodisko norādījumu” līmenī, bet tieši izgriežot fragmentus no ētera. Apskatīsim, kas pēdējā laikā notiek ar Solovjovu, jo tieši viņš negaidīti sācis runāt par problēmām frontē un saskarties ar cenzūru.

Skaļākais gadījums — viņa stāsts par sakaru problēmām karaspēkā,” savus sekotājus informēja Naki.

Pēc tam tika parādīts video fragments no Solovjova šova, kur viņš pauž sašutumu par sakaru problēmām, kas radās frontē pēc “Starlink” atslēgšanas. Šis raidījums tika pārraidīts, bet saīsinātā versijā, jo visi “nepiesardzīgie izteikumi” tika izgriezti.

